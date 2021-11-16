Атака мігрантів на кордоні: 7 польських поліцейських отримали поранення
Джерело:твітер поліції Польщі
На польсько-білоруському кордоні внаслідок загострення ситуації з мігрантами постраждали 7 працівників поліції. Їх довелось госпіталізувати з травмами.
Правоохоронці отримали травми під час сутичок із мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Про це поліція повідомила 16 листопада.
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7 польських правоохоронців отримали поранення на кордоні
Унаслідок сьогоднішніх (мовиться про 16 листопада – 24 канал) поранено 7 поліцейських,
– розповіли у відомстві.
Поліція пояснила, що внаслідок сутичок з мігрантами поранення отримали:
- поліцейський, якого вдарили каменем по голові;
- жінка-поліцейська, яка отримала травму голови;
- 5 поліцейських із травмами рук та ніг.
Усіх поліцейських госпіталізували. Вони отримали травми від кинутих предметів.
На кордоні Польщі та Білорусі поранення отримали 7 поліцейських: дивіться відео
До речі, у відомстві, відводячи підсумок 16 листопада, повідомили, що ситуація на кордоні контрольована і серйозних інцидентів не зафіксували.
Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: останні новини
- 16 листопада поліція Польщі повідомляла, що мігранти на білорусько-польському кордоні в Кузьниці закидали прикордонників камінням. Через це серйозну травму голови отримав щонайменше один правоохоронець. Також постраждав ще солдат, який отримав удар каменем в обличчя. Йому надали медичну допомогу.
- У цей же день Польща повідомила, що мігрантів на кордоні озброїли шумовими гранатами. Вони вже застосували їх щодо польських військових.
- Перед тим, у ніч на 16 листопада на кордоні Польщі білоруські силовики руйнували паркан на лінії розмежування. Вони намагалися дати змогу мігрантам нелегально пробратися через кордон.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше сказав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу для дестабілізації ситуації в ЄС.
Повний текст публікація поліції Польщі:
Внаслідок сьогоднішніх нападів поранено 7 поліцейських. Серед них поліцейський, якого вдарили каменем по голові та доправили до лікарні; жінка-поліцейська з травмою голови доставлена до лікарні та 5 поліцейських із травмами рук та ніг. Травми було отримано від кинутих у нас предметів.