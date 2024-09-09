"Результати будуть відомі всім": Сирський про розслідування аварії F-16

Міноборони України проводить розслідування щодо катастрофи винищувача F-16. Головком Сирський запевнив, що про його результати повідомлять усіх. Вочевидь, йдеться про громадськість та партнерів.

Наприкінці серпня Генштаб офіційно підтвердив втрату літака F-16 та загибель пілота, що був на його борту. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський утримався від прямої відповіді на запитання, що стало причиною аварії, зазначивши, що триває розслідування.

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Триває розслідування катастрофи F-16

За словами генерала, для навчання на американських винищувачах F-16 відібрали найкращих українських пілотів, які вже мали досвід ефективного управління літаками. Льотчик, який загинув 26 серпня на борту F-16, збив дві ворожі ракети, використовуючи бортову зброю, а також встиг атакувати третю ракету.

Наразі невідомо точно, що стало причиною його загибелі. За однією з версій, як кажуть ЗМІ, російська ракета вибухнула поблизу винищувача. Ймовірно, ціль або пошкодила літак, або змусила пілота маневрувати надто низько над землею, що й призвело до катастрофи.

Водночас Сирський наголосив, що ефективність F-16 уже була доведена Україною. Як констатував головком, всього пара літаків знищила 4 російські крилаті ракети під час однієї з атак.

Тож це (застосування літаків F-16 – 24 Канал), безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Пілот, який загинув унаслідок катастрофи F-16, – 30-річний підполковник Олексій Месь із позивним "Мунфіш". Він був командиром ескадрильної підтримки – заступником командира операційної групи. Головнокомандувач Олександр Сирський посмертно надав йому звання полковника.

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Раніше український президент Володимир Зеленський зазначав, що триває розслідування авіакатастрофи з літаком F-16, який розбився 26 серпня під час відбиття масованого обстрілу з боку Росії. Глава держави констатував, що не може розголосити деталі інциденту, посилаючись на законодавство.

Депутатка Мар'яна Безугла потрапила в скандал, коли заявила, що винищувач нібито випадково збили зі ЗРК Patriot. У Повітряних силах тоді спростували слова нардепки. Там зазначили, що настане час, коли вона перепрошуватиме перед військовими.