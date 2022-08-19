Абсолютно неприйнятні, – Рибачук прокоментував пропозиції москви, які привіз Ердоган
У кремлі сподівалися використати президента Туреччини Реджепа Ердогана, щоб змусити Україну піти на мирні перемовини й тимчасово припинити бойові дії. Це дозволило б російським військам частково відновити боєздатність.
путін намагався знайти "дипломатичне порозуміння" під час тристоронньої зустрічі президентів України, Туреччини й генсека ООН у Львові, щоб виграти ініціативу у війні. Про це 24 каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.
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Маневр Ердоганом
Рибачук підкреслив, що Ердоган приїхав до України, щоб схилити Зеленського до мирних перемовин. Інші питання його порядку денного у Львові були другорядними.
Це точно не для обговорення перегляду стратегії з Україною і не для зернової теми. Це відчайдушна спроба путіна досягнути "дипломатичного порозуміння". Саме тому серед переліку питань, які там звучали, кожна сторона називала те, що їй цікаво і вигідно,
– пояснив аналітик.
На його думку, це є черговою спробою путіна посадити Україну за стіл переговорів і досягнути дипломатичного врегулювання.
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Україна все розуміє
Експерт вважає, що припинення вогню на фронті дозволило б росії провести перегрупування й відбудувати зруйновані комунікації до своїх військ на Правобережжі Херсонщини, щоб з новими силами розпочати нову фазу агресії проти України.
Якщо зараз дати можливість зупинити активні дії, то росіяни спокійно відбудовують зруйновані нами мости й перегруповуються. Потім вони звинуватять нас у тому, що ми порушили ці домовленості й війна продовжиться. Українська сторона добре все розуміє і це є абсолютно неприйнятним,
– пояснив оглядач.
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Дипломатична "передишка"
Експерт вважає позитивним рішення Зеленського відмовитися від пропозицій Ердогана щодо росії. Причиною тому, на його думку, є сумний досвід "мінських" процесів, попри натяки з кремля, що москва нібито пом'якшила свої умови й відкрита до дипломатичного діалогу.
"Начебто москва не вимагає безумовної капітуляції, денацифікації й щоб Україна відмовлялася від зброї. Ось таких послаблень ми дочекалися від росії. Зараз путін просто хоче за будь-яку ціну отримати передишку", – резюмував Рибачук.
Переговори у Львові: що відомо
- Володимир Зеленський після зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, що відбулася 18 серпня у Львові, висловився щодо відновлення мирних переговорів з росією. Глава держави наголосив, що перемовини можливі, лише в тому випадку, якщо росія звільнить захоплені території.
- Закінчення війни також прокоментував Ердоган. Турецький президент Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".
- Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що жодна зі сторін не схиляла Україну до поступок на користь росії.
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