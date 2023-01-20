Попри рішення "Рамштайну": у Польщі оптимістично налаштовані щодо постачання Leopard в Україну

У п'ятницю, 20 січня, відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". У результаті засідання міжнародні союзники не ухвалили передачу Україні бойових німецьких танків.

Проте міністр оборони Польщі Маріуш Блащак досі оптимістично налаштований. За його словами, рано чи пізно союзники досягнуть згоди щодо постачання танків Leopard в Україну.

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Польща обговорить постачання танків з Німеччиною

Блащак повідомив, що до кінця березня Польща планує доставити в Україну техніку та провести навчання українських солдатів.

Крім того, міністр зазначив, що під час найближчої зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом він порушить питання передачі "леопардів", які є на озброєнні Польщі.

Ми говорили про загрозу імперської діяльності Росії в Європі і про те, що можна очікувати чергового нападу на Україну. Тому Київ потрібно підтримати, щоб Україна могла протистояти цій агресії,

– сказав Блащак про засідання "Рамштайну".

Під час виступу він також заявив, що Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72.

Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

Leopard 2 від Польщі: коротко

11 січня у Львові Анджей Дуда повідомив, що передасть для України 14 танків Leopard.

Водночас Речниця уряду Німеччини Крістіан Хоффманн заявила, що рішення про передачу важких танків Leopard країни повинні ухвалювати разом із союзниками. За її словами, Польща не надсилала офіційного запиту. Речниця назвала передачу танків німецького виробництва без згоди Німеччини незаконною.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що союзники можуть надати Україні приблизно 100 танків Leopard. Він наголосив – допомога Україні потрібна швидко, а якщо Берлін цьому не сприятиме, то Польща діятиме самостійно.

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