Результати української ракетної програми все більш далекобійні, – Зеленський звернувся до країни

Володимир Зеленський записав 17 листопада традиційне відеозвернення до жителів України. Голова держави підбив підсумки 632 доби війни проти Росії.

Володимир Зеленський почав звернення з традиційного побажання здоров'я жителям України. Він повідомив про проведення Ставки.

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Зеленський провів Ставку

Президент України провів цієї п'ятниці Ставку, де заслухав детальну доповідь голови Міноборони Рустема Умєрова щодо 2024 року та забезпечення Сил оборони снарядами, зброєю, технікою, амуніцією. За словами Зеленського, це все об’єктивно треба буде збільшити з урахуванням планів наших активних дій.

Також голова держави заслухав доповідь від Мінстратегпрому щодо власного виробництва зброї та боєприпасів. Президент зауважив, що мета на збільшення виробництва досягається. Він подякував усім працівникам та працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, а також всім партнерам, що допомагають.

Крім цього на Ставці детально обговорювалася реалізація української ракетної програми, яка була розпочата ще у 2021 році.

І кожен бачить, що її результати щорічно все більш далекобійні, приємні для України та саме такі неприємні для ворога, як це й потрібно. Буде ще більше результатів,

– сказав Зеленський.

Ще голова держави заслухав доповіді від Валерія Залужного, Олександра Сирського, Едуарда Москальова, Олександра Тарнавського, Юрія Содоля. Обговорювалися ситуації на конкретних фронтових напрямках: Донеччина, Харківщина, Південь. Зеленський подякував кожному українському воїну.

Зеленський дав доручення щодо тривог

Президент України дав Міноборони та Генштабу окреме доручення щодо реагування на російські літаки МіГ-31, які є носіями ракет типу "Кинджал". Ці ворожі винищувачі зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу.

Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій,

– заявив український лідер.

Україна та США можуть спільно виробляти зброю

Зеленський повідомив, що Україна активно рухається зі США щодо спільного виробництва зброї. Український лідер заявив, що під час свого візиту у Вашингтон він домовився з американським колегою Джозефом Байденом про цілком конкретні речі, які обидві країни можуть робити разом. Голова держави зауважив, що спільне виробництво точно посилить не тільки українців, а й американців та інших наших партнерів. За його словами, цими днями українська урядова делегація та керівник ОП Андрій Єрмак обговорили з американцями конкретику під час поїздки до США.

У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців та інших державних діячів – усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони. Доволі потужну подію готуємо – у розвиток Форуму оборонних індустрій, який відбувся у вересні. Тепер – форум у Вашингтоні та відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці,

– заявив президент України.

Зеленський подякував Джозефу Байдену та його команді, обом партіям Конгресу та США загалом за підтримку України. Голова держави окремо відзначив американські оборонні компанії та партнерів у Європі, які реально наповнюють змістом захист свободи. Президент закликав усіх бути максимально результативними, щоб час життя наших дітей та онуків не був украдений війною.

Фінляндія надасть новий пакет допомоги

Голова держави повідомив про ухвалення Фінляндією рішення щодо надання українським воїнам нового, вже 21 оборонного пакета. За його словами, ця підтримка посилює не лише Україну, а весь східний фланг Європи.

Бо, коли Україна міцна й незалежна, уся Європа може почуватися захищеною від російської агресії,

– наголосив він.

Зеленський провів спеціальну нараду

Голова держави нагадав, що в Україні 17 листопада святкується День студента. Він заявив, що почав цю п'ятницю зі спеціальної наради з міністром фінансів Сергієм Марченком та урядовцями, які відповідають за освітній напрямок.

Багато чутливих питань, і відповідей на них очікують мільйони українських студентів. Це й ресурс на стипендії, і певні деталі новацій для вищої освіти. Ми проговорили також і все, що потрібно для зміцнення професійно-технічної освіти в Україні. Все це дуже конкретно. Саме так, як і потрібно в День студента,

– зауважив Зеленський.

За його словами, уряд шукає можливості для підвищення студентських стипендій. Він пообіцяв, що держава також знайде кошти на відбудову тих українських університетів, що були пошкоджені чи зруйновані росіянами.

Український лідер цієї п'ятниці відвідав Маріупольський державний університет, який був переміщений до Києва, поспілкувався зі студентами й подякував їм за щирість та енергію. За його словами, у столиці цей виш працює та береже віру в Україну, в наших людей і в те, що вся наша держава буде вільною.

Зеленський побажав українським студентам та студенткам реалізувати себе в Україні, абсолютно гідно, сучасно й на користь собі та державі, щоб наблизити перемогу в російсько-українській війні, гарантувати безпеку й дати якнайбільше захисту нашим людям та країні. Наприкінці звернення президент подякував всім, хто б’ється та працює заради наших людей та незалежності.