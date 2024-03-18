У Росії підрахували 100% виборчих протоколів: скільки "намалювали" Путіну
У Росії підрахували 100% протоколів після виборів, які проходили 15 – 17 березня. Так, російському президенту "намалювали" понад 80% голосів.
Про це пишуть російські ЗМІ. Всі інші кандидати в президента не набрали й 5%, передає 24 Канал.
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У Росії опрацювали всі виборчі протоколи
Центральна виборча комісія заявила, що опрацювала 100% протоколів. Згідно з ними, Владімір Путін отримав нібито 87,28% голосів від росіян.
Інші кандидати в президенти Росії не отримали й 5% голосів:
- Ніколай Харітонов – 4,31%,
- Владіслав Даванков – 3,85%,
- Лєонід Слуцький – 3,20%.
Результати голосування в Росії після опрацювання 100% протоколів / Фото з росЗМІ
Як заявила голова ЦВК Росії Елла Памфілова, за Путіна нібито віддали голоси понад 76 мільйонів росіян. Кремлівська посіпака стверджує, що це буцімто "рекордний показник", адже на виборах у 2018 році за Путіна проголосувало 56,4 мільйона росіян.
Ба більше, Памфілова заявила про ще один "безпрецедентний випадок". Мовляв, немає жодної інформації з виборчих комісій про "випадки визнання підсумків голосування недійсними на тій чи іншій виборчій дільниці".
Офіційні результати голосування у Росії будуть представлені на засіданні ЦВК 21 березня.
Зверніть увагу! За кордоном підтримка Путіна була значно меншою. Так, росіяни, які голосували у Польщі, віддали 51,01% голосів за Даванкова, у Чехії – 59,89%, у Гаазі – 56,88%. Також Даванков отримав більше підтримки серед росіян, які живуть у Вільнюсі та Хайфі – 39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна.
Окрім того, росіяни у Вірменії також підтримували Даванкова – 49,85% підтримки проти 32,87% Путіна. Ось тільки російська ЦВК не наводить цю статистику, її публікують лише опозиційні росЗМІ.
Путіна вже вітають з перемогою на виборах
Владіміра Путіна вже почали вітати з перемогою на виборах та переобранням на посаду президента Росії. Так, російського президента вже привітали:
- президент Азербайджану Ільхам Алієв,
- самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко,
- президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,
- президент Киргизстану Садир Жапаров,
- президент Таджикистану Емомалі Рахмон,
- президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв,
- лідер Китаю Сі Цзіньпін,
- президент Венесуели Ніколас Мадуро,
- лідер Північної Кореї Кім Чен Ин,
- президент Нікарагуа Даніель Ортега.