У Росії підрахували 100% виборчих протоколів: скільки "намалювали" Путіну

У Росії підрахували 100% протоколів після виборів, які проходили 15 – 17 березня. Так, російському президенту "намалювали" понад 80% голосів.

Про це пишуть російські ЗМІ. Всі інші кандидати в президента не набрали й 5%, передає 24 Канал.

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У Росії опрацювали всі виборчі протоколи

Центральна виборча комісія заявила, що опрацювала 100% протоколів. Згідно з ними, Владімір Путін отримав нібито 87,28% голосів від росіян.

Інші кандидати в президенти Росії не отримали й 5% голосів:

Ніколай Харітонов – 4,31%,

Владіслав Даванков – 3,85%,

Лєонід Слуцький – 3,20%.



Результати голосування в Росії після опрацювання 100% протоколів / Фото з росЗМІ

Як заявила голова ЦВК Росії Елла Памфілова, за Путіна нібито віддали голоси понад 76 мільйонів росіян. Кремлівська посіпака стверджує, що це буцімто "рекордний показник", адже на виборах у 2018 році за Путіна проголосувало 56,4 мільйона росіян.

Ба більше, Памфілова заявила про ще один "безпрецедентний випадок". Мовляв, немає жодної інформації з виборчих комісій про "випадки визнання підсумків голосування недійсними на тій чи іншій виборчій дільниці".

Офіційні результати голосування у Росії будуть представлені на засіданні ЦВК 21 березня.

Зверніть увагу! За кордоном підтримка Путіна була значно меншою. Так, росіяни, які голосували у Польщі, віддали 51,01% голосів за Даванкова, у Чехії – 59,89%, у Гаазі – 56,88%. Також Даванков отримав більше підтримки серед росіян, які живуть у Вільнюсі та Хайфі – 39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна.

Окрім того, росіяни у Вірменії також підтримували Даванкова – 49,85% підтримки проти 32,87% Путіна. Ось тільки російська ЦВК не наводить цю статистику, її публікують лише опозиційні росЗМІ.

Путіна вже вітають з перемогою на виборах

Владіміра Путіна вже почали вітати з перемогою на виборах та переобранням на посаду президента Росії. Так, російського президента вже привітали: