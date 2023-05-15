Вибори в Туреччині: альянс Ердогана отримав більше половини місць в парламенті

На парламентських виборах, де за місця змагалися 24 партії, альянс чинного президента Туреччини отримав 321 голос. Лідер опозиції Киличдароглу заявив про махінації на виборчих дільницях.

Більшість голосів на парламентських виборах, що пройшли у Туреччині 14 травня, отримав "Народний Альянс" чинного президента Реджепа Ердогана. Цей альянс об'єднує чотири політичні сили.

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Результати парламентських виборів в Туреччині

Наразі підраховані вже майже 100% голосів, і згідно з попередніми результатами, Альянс Ердогана отримав 321 мандат. Натомість опозиція турецького президента, "Національний Альянс", отримала всього 219 місць у парламенті.

Та під час підрахунку голосів виборців голова Республіканської народної партії Кемал Киличдароглу повідомив, що спочатку за "Національний Альянс" начебто проголосували 60% громадян, а тепер ця цифра опустилася до 50%. Опозиціонер переконаний, що це може свідчити про "певні маніпуляції від провладних членів виборчих комісій".

Закликаю спостерігачів на місцях та представників виборчих комісій не залишати своїх місць. Ми не будемо спати цієї ночі, мої люди. Я попереджаю Центральну виборчу комісію YSK, ви повинні забезпечити введення даних у провінціях,

– написав Киличдароглу.

"Національний Альянс" – це шість опозиційних партій Туреччини, і Кемал Киличдароглу був обраний ними спільно для протистояння Ердогану на президентських виборах.

За "Альянс праці та свободи", що посів третє місце на виборах, свої голоси віддали 10,53% турків, і це дало місця в парламенті 66 депутатам від фракції. Цей альянс очолює прокурдська Національно-демократична партія.

Ердоган результатами виборів залишився задоволеним, попри те, що напередодні йому не вдалося перемогти на президентських виборах у першому турі, і тепер йому доведеться змагатися з Кемалом Киличдароглу ще раз.

"Попри те, що вибори пройшли в такій позитивній та демократичній атмосфері, поспішне оголошення результатів у той час, коли ще триває підрахунок голосів, було б узурпацією національної волі", – написав він.

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