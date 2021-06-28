Результату від переговорів з Путіним не буде, – німецький політолог

Захід активно намагається домовитись з Володимиром Путіним, ініціювавши різні саміти та зустрічі. Однак очільник Кремля на поступки йти не збирається.

Таку думку висловив німецький політолог Ігор Ейдман в ефірі програми "Між іншим". Попри те, що переговори з Путіним не дієві, вони й надалі триватимуть.

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"Ці переговори були, є і будуть, поки не почалася глобальна європейська війна. Європейські країни вестимуть перемовини з Путіним, намагатимуться з ним домовлятися, впливати та добиватися від нього поступок у сфері безпеки чи дотримання прав людини", – зауважив Ейдман.

Однак вони, за словами політолога, не матимуть жодного результату.

Ейдман: Путін давно показав нездатність домовлятися

Політолог вважає, що вести перемовини з теперішнім керівництвом Росії немає сенсу.

Ми бачили це з перемовинами з Байденом. Крім загальних слів і фраз про те, що потрібно покращувати відносини, нічого конкретного немає,

– зазначив Ейдман.

"Путін давно показав свою нездатність домовлятися. На жодні серйозні поступки він йти не хоче, а на його умови американці не йтимуть", – додав він.

Ейдман також додав, що останні дискусії щодо саміту ЄС та Росії продемонстрували, що більшість країн ЄС розуміють безглуздість пустих перемовин з Путіним.

Саміт ЄС з Путіним: коротко