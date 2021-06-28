Результату від переговорів з Путіним не буде, – німецький політолог
Джерело:24 канал
Захід активно намагається домовитись з Володимиром Путіним, ініціювавши різні саміти та зустрічі. Однак очільник Кремля на поступки йти не збирається.
Таку думку висловив німецький політолог Ігор Ейдман в ефірі програми "Між іншим". Попри те, що переговори з Путіним не дієві, вони й надалі триватимуть.
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"Ці переговори були, є і будуть, поки не почалася глобальна європейська війна. Європейські країни вестимуть перемовини з Путіним, намагатимуться з ним домовлятися, впливати та добиватися від нього поступок у сфері безпеки чи дотримання прав людини", – зауважив Ейдман.
Однак вони, за словами політолога, не матимуть жодного результату.
Ейдман: Путін давно показав нездатність домовлятися
Політолог вважає, що вести перемовини з теперішнім керівництвом Росії немає сенсу.
Ми бачили це з перемовинами з Байденом. Крім загальних слів і фраз про те, що потрібно покращувати відносини, нічого конкретного немає,
– зазначив Ейдман.
"Путін давно показав свою нездатність домовлятися. На жодні серйозні поступки він йти не хоче, а на його умови американці не йтимуть", – додав він.
Ейдман також додав, що останні дискусії щодо саміту ЄС та Росії продемонстрували, що більшість країн ЄС розуміють безглуздість пустих перемовин з Путіним.
Саміт ЄС з Путіним: коротко
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за те, щоб ЄС вів прямий контакт з Росією. Вона разом з представниками Франції закликала провести саміт ЄС та Росії.
- У Євросоюзі відхилили пропозицію. Меркель шкодує, що зустрічі не відбудеться.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявляв, що ініціатива щодо саміту є неприпустимою. Тепер представники України вимагають пояснень від Франції та Німеччини щодо такої ідеї.