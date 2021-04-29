Росія знову почне зосереджувати свої війська біля кордонів України, – Арестович сказав, коли

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Росіяни заявили про відвід військ від кордонів України. Втім, вони невдовзі туди повернуться.

Джерело:

24 канал

Російська Федерація знову почне зосереджувати свої війська біля кордонів України вже наприкінці липня 2021 року. Оскільки підготовка до навчань "Захід-2021" має початись восени. Про це радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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За його словами, росіяни вивели від 30% до 50% особового складу, однак військова техніка залишається "в багатьох місцях". З одного боку, на його думку, – це позитивний сигнал, а з іншого – побоювання, що війська зможуть швидко повернутися.

Арестович додав, що ситуація з військами, швидше за все, повториться в кінці липня.

Враховуючи, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", вони знову почнуть перекидання військ наприкінці липня,
– пояснив Арестович.

Він наголосив: "Однак до цього може багато чого статися, зокрема, зустріч Байдена з Путіним, якісь позитивні рішення можуть бути прийняті".

Довідка. Раніше Арестович заявляв, що військ Російської Федерації на держкордоні активізуються приблизно у серпні – вересні.

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