Салют із "Калібрів": Росія погрожує розбомбити завод Rheinmetall, якщо той з'явиться в Україні

Німецький концерн Rheinmetall планує збудувати в Україні завод для виробництва техніки. Цей факт неабияк розлютив Кремль, де одразу почали погрожувати "розбомбити підприємство", якщо воно з'явиться в нашій країні.

Там також зазначили, що це буцімто "законна ціль" для російської армії. Ба більше, там пообіцяли влаштувати "салют Калібрів" для цього заводу.

Дивіться також Шольц заявив про колосальну підтримку України: за 5 років отримаємо зброї на 17 мільярдів євро

У Москві почали погрожувати концерну Rheinmetall

У російській столиці явно не сприйняли ідею концерну Rheinmetall про будівництво заводу. Так, представниця МЗС окупантів Марія Захарова почала відверто погрожувати "розправою" за будівництво підприємства.

Такий завод, якщо він буде побудований, стане законною метою для збройних сил Росії,

– заявила вона.

До цього експрезидент країни-агресорки Дмітрій Медведєв опублікував у своєму телеграм-каналі пост, у якому сказав, що "з нетерпінням чекає будівництва цього заводу". Він також пообіцяв запустити по цьому підприємству "салют із "Калібрів"", все у найкращих традиціях роспропаганди.

На ці цинічні заяви відреагував і генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. Він розповів, що збирається захистити завод системами ППО.

"Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб", – сказав Паппергер.

Також гендиректор концерну заявив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється, а на самому заводі стоятимуть системи протиповітряної оборони типу Skynex, які виробляє Rheinmetall.

Що відомо про будівництво німецького заводу зброї в Україні