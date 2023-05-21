Це дуже важливий процес, – Крамаров про бажання німецького концерну виробляти в Україні БТР Fuch

Німецький концерн Rheinmetall хоче почати виробництво бронетранспортерів Fuchs в Україні. Створювати техніку планують на спільному підприємстві з "Укроборонпромом".

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, така співпраця має вагоме значення не лише для України, але й для Німеччини.

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Як війна впливає на оборонну промисловість Заходу

Андрій Крамаров пояснив, що фактично концерн багато у чому зобов'язаний Україні, бо до повномасштабного вторгнення Росії німецька оборонна промисловість фактично була на межі занепаду. У такому стані вона опинилася за часів останньої каденції німецького канцлера Ангели Меркель.

Зараз у них у три рази більше нарощування промислового виробництва, ніж було торік,

– наголосив він.

Концерн Rheinmetall є загальноєвропейським конгломератом, до якого входить багато різних виробників бронетехніки, що є позитивним знаком для України.

Важливість німецько-української співпраці

Військовий експерт зауважив, що українська оборонна промисловість наразі має передові технології ще з пострадянських часів, яких немає у росіян, бо науково-дослідні інститути розміщувалися і працювали на території України.

Нарешті ми починаємо важливий процес інтеграції наших оборонно-промислових підприємств у загальноєвропейські концерни,

– зосередив увагу він.

Саме в контексті цього питання й відбуватиметься співпраця із Rheinmetall. До того вона є вигідною для обох сторін: для німців з метою отримання можливості виробляти бронетехніку, для українців – своєчасна інтеграція. Тож велика ймовірність, що буде мовитися про спільне виробництво за участі і України, і Німеччини.

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