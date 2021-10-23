Рідні Гатчінс з України, яку випадково застрелив Болдвін, вимагають покарати винних

Батьки операторки Галини Гатчінс з України вимагають покарати винних у смерті їхньої доньки. Наразі вони намагаються потрапити до США.

Приятель загиблої операторки з Києва розповів, що її рідних переповнює смуток. Водночас вони мають багато запитань та вимагають відповідей.

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Сім'я шокована трагічною звісткою

Близькі Гатчінс не розуміють, як на знімальному майданчику міг трапитися такий моторошний інцидент. Адже мали бути вжиті заходи безпеки, які б унеможливили трагедію. Батьки намагаються оформити усі необхідні документи, аби вилетіти у США.

Сім'я сумує, але вони запитують й хочуть відповідей. Якщо хтось помилився, доведеться заплатити,

– пояснив друг операторки.

За словами друзів українки, її батько Анатолія та мати Ольга "не в собі від горя". Про трагедію, яка сталася під час зйомок "Іржі" вони дізналися від свого зятя Метью. Він перебуває у США з їхнім з Галиною 8-річним сином.

Реакція кінозірок на загибель Гатчінс

Низка відомих акторів та режисерів відреагували на загибель операторки, родом з України. Усі описують її як неймовірно талановиту жінку, якій пророкували успішну кар'єру в кінематографі.

Режисер Джеймс Ганн, коментуючи трагедію, розповів, що фактично його найбільший страх став реальністю. Він завжди переживає та молиться, аби такої трагедії не трапилося під час його змойок.

Кіномитці виступають й на підтримку актора Алека Болдвіна, який випадково застрелив українку. Він навіть не підозрював, що зброя заряджена, адже йому стверджували протилежне.

Сам Болдвін наголосив, що співпрацює з правоохоронцями, аби з'ясувати, чому та як сталася ця трагедія. Він також повідомив, що запропонував свою підтримку рідним загиблої Галини Гатчінс.

За даними ЗМІ, керівництво кіностудії побоюється великого позову з боку сім'ї Гатчінс, якщо з'ясується, що загибелі Галини можна було уникнути.