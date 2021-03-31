У Римі затримали офіцера, коли він передавав секретні дані військовому з Росії

У Римі під час передачі конфіденційної інформації затримали італійського офіцера та співробітника російського посольства. Італійця підозрюють у шпигунстві на користь Кремля.

Про це повідомило La Repubblica, посилаючись на розслідування спецпідрозділу карабінерів та спецслужб. Імена й посади фігурантів справи наразі не розголошують.

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За інформацією видання, під час передачі секретних даних затримали старшого офіцера військово-морських сил Італії, а також офіцера при російському посольстві.

Слідство вважає, що італієць передавав конфіденційні документи в обмін на винагороду. До цього його могли підштовхнути серйозні проблеми у сім'ї.

Правове становище російського військового оцінюється з урахуванням його дипломатичного статусу,

– уточнили у La Repubblica.

Й наголосили, що розслідування велося італійськими спецслужбами тривалий час. Італійські ЗМІ назвали цей інцидент найсерйознішим епізодом шпіонажу з часів Холодної війни.

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