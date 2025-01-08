Не маємо можливості виводити людей з фронту через проблеми з психічним здоровʼям, – Ріна Рєзнік

Бійці бригади "Азов" стикаються з серйозними психологічними труднощами на передовій, однак через брак ресурсів та нестачу кадрів неможливо вивести їх з фронту для лікування. Ріна Рєзнік, керівниця служби супроводу бригади, пояснила, чому проблема з психічним здоров'ям військових залишається однією з найбільших викликів для української армії.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для 24 Каналу. За її словами, вивести солдатів з фронту через психічні проблеми практично неможливо, попри наявність серйозних психологічних розладів серед бійців.

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Ріна Рєзнік про психологічні проблеми бійців Азову

На передовій бійці стикаються з численними психологічними проблемами, серед яких найпоширенішими є порушення сну, тривожні розлади, логоневроз та проблеми з мовленням. Зокрема, Ріна Рєзнік відзначає, що ці труднощі виникають після травм голови, таких як черепно-мозкові ушкодження.

Водночас на Заході існує практика виведення військових з бойових ліній, якщо їхній психологічний стан нестабільний, однак в Україні через брак кадрів така можливість не завжди доступна.

За словами Рєзнік, навіть якщо психологи помічають, що військовий психологічно нестабільний і може завдати шкоди собі чи іншим, часто неможливо швидко вивести його з фронту через відсутність можливості для лікування або прийому в клініку.

Ми не маємо можливості виводити людей з фронту через проблеми з психічним здоров'ям. Це нереалістична історія, абсолютно нереалістична, на жаль,

– заявила Рєзнік.

З її слів, навіть коли вдається допомогти бійцям, це зазвичай не означає повне відновлення, адже командування часто змушене працювати з обмеженими ресурсами.

Однак, за її словами, командування бригади не ставиться скептично до того, щоб тимчасово відправити бійця на відновлення, якщо його психологічний стан погіршується.