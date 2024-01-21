Росії доведеться відповідати за відібрані життя, – у ЗСУ прокоментували удар по ринку у Донецьку

Зранку 21 січня під обстрілом опинився Кіровський район Донецька. Росіяни обстріляли ринок у великому житловому мікрорайоні "Текстильник" і звинуватили ЗСУ. Наші військові відповіли.

В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку відреагували на відверту брехню, яку поширюють окупанти. Наші військові наголосили, що бойової роботи засобами ураження не вели.

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Ворог відповість за скоєний злочин

У пресцентрі підкреслили, що росіяни займаються розповсюдженням інформації про удар по ринку, що в окупованому Донецьку.

Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна!

– наголошують у пресцентрі.

Також додали, що Росії доведеться відповідати за життя українців, які вона відібрала.

Джерела у Міністерстві оборони заявили Суспільному, що відповідний обстріл окупованого Донецька – "злочин окупантів".

Обстріл ринку у Донецьку

Як повідомили зранку 21 січня у мережі, під удар потрапив ринок "Меркурій". Писали, що вибухи пролунали у Кіровському районі близько 10 ранку. Тоді місцеві мешканці висловили припущення, що по ринку могли завдати удару з допомогою РСЗВ.

Писали, що вибухи пролунали у Кіровському районі близько 10 ранку. Тоді місцеві мешканці висловили припущення, що по ринку могли завдати удару з допомогою РСЗВ. Згодом з'явилися інформація, що 25 людей загинули та ще десятки зазнали поранень. У мережі стверджували, що окупанти тіла загиблих забирати не поспішали. Вони вирішили просто понакривати їх тканиною.

У мережі стверджували, що окупанти тіла загиблих забирати не поспішали. Вони вирішили просто понакривати їх тканиною. Власне, російські пропагандисти оперативно почали поширювати заяви, в яких звинувачували у цьому наших військових. Це не нова тактика ворога. Спочатку він влаштовує терористичний акт, а потім приплітає до цього ЗСУ та Україну.

Це не нова тактика ворога. Спочатку він влаштовує терористичний акт, а потім приплітає до цього ЗСУ та Україну. Пригадаймо також випадки, коли росіяни використовують неякісні боєприпаси та ракети. Ними ворог намагається вдарити по підконтрольній Україні території, але вони іноді падають як у Росії, так і на окупованих територіях, завдаючи руйнування та забираючи життя.

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін стверджував, що внаслідок обстрілу загинули 27 цивільних. І, ясна річ, звинуватив у цьому українське військо.