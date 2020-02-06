У ЄС дали поради, як правильно впровадити ринок землі в Україні

Верховна Рада 6 лютого має розглядати законопроєкт про впровадження ринку землі. У Євросоюзі вважають, що є десятки аспектів, які слід правильно впровадити.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що загалом Євросоюз підтримує цілі земельної реформи в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Відповідно до підрахунків Світового банку впровадження земельної реформи може додати від 1 до 1,5% до ВВП України. За словами дипломата, є "десятки деталей, десятки речей, які необхідно правильно впровадити".

Що пропонує Матті Маасікас

Насамперед реформа принести переваги малим фермерам.

Тим людям, які живуть і працюють на землі, які обробляють землю. Безумовно має бути забезпечено відповідні застереження для того, щоб інтереси малих фермерів було взято до уваги і було дотримано,

– наголосив дипломат.

Другим важливим аспектом – є доведення до ладу реєстрів.

Якщо ви хочете відкрити ринок, необхідно чітко розуміти, що ви продаєте і що ви купуєте. Все, що стосується геокадастра і всіх пов'язаних із ним питань - це теж та сфера, де ЄС надає свою підтримку, зокрема фінансову,

– сказав Матті Маасікас

Він наголосив, що весь комплекс цих питань має бути доведено до ладу. Необхідно забезпечити правову визначеність, щоб люди чітко знали, що і яку земельну ділянку вони купують або продають.

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Впровадження ринку землі в Україні: що відомо

Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документу.

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада планує розглядати усі ці правки та голосувати за законопроєкт.

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Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.



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