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      У ЄС дали поради, як правильно впровадити ринок землі в Україні

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      Як правильно впровадити ринок землі в Україні / shutterstock.com

      Верховна Рада 6 лютого має розглядати законопроєкт про впровадження ринку землі. У Євросоюзі вважають, що є десятки аспектів, які слід правильно впровадити.

      Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що загалом Євросоюз підтримує цілі земельної реформи в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Зверніть увагу: Нардепи влаштували сутички в Раді через ринок землі: фото, відео

      Відповідно до підрахунків Світового банку впровадження земельної реформи може додати від 1 до 1,5% до ВВП України. За словами дипломата, є "десятки деталей, десятки речей, які необхідно правильно впровадити".

      Що пропонує Матті Маасікас

      Насамперед реформа принести переваги малим фермерам.

      Тим людям, які живуть і працюють на землі, які обробляють землю. Безумовно має бути забезпечено відповідні застереження для того, щоб інтереси малих фермерів було взято до уваги і було дотримано,
      – наголосив дипломат.

      Другим важливим аспектом – є доведення до ладу реєстрів.

      Якщо ви хочете відкрити ринок, необхідно чітко розуміти, що ви продаєте і що ви купуєте. Все, що стосується геокадастра і всіх пов'язаних із ним питань - це теж та сфера, де ЄС надає свою підтримку, зокрема фінансову,
      – сказав Матті Маасікас

      Він наголосив, що весь комплекс цих питань має бути доведено до ладу. Необхідно забезпечити правову визначеність, щоб люди чітко знали, що і яку земельну ділянку вони купують або продають.

      До теми: Під Радою знову протестують через ринок землі: відео

      Впровадження ринку землі в Україні: що відомо

      Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документу.

      Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада планує розглядати усі ці правки та голосувати за законопроєкт.

      Як голосуватимуть депутати: які фракції підтримають законопроєкт

      Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

      ринок землі, де не можна продавати землю
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Законодавство Євросоюз Верховна Рада Мораторій на продаж землі
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