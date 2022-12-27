Не підкоряться рішенню Конституційного Суду: в УПЦ МП відреагували на закон про перейменування

КСУ у вівторок, 27 грудня, визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії. Проте в організації заявили, що це рішення їх не стосується.

Про це повідомив юрист Української православної церкви Московського патріархату Олександр Бахов. Він заапевняє, що рішення КС не зобов’язує УПЦ МП міняти свою назву.

До теми КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву

"Законних підстав для зміни назви немає"

Слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов'язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України,

– заявив Бахов.

Він звернув увагу, що в самому законі відсутня будь-яка згадка про УПЦ МП.

За його словами, "УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві".

Тож, каже юрист, всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ МП нібито "збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні".

Представник УПЦ МП додав, що попри на рішення Конституційного Суду, на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ МП.

Зверніть увагу! Закон №5309, ухвалений 2018 року, передбачає, що релігійна організація, чий центр управління розташовано в країні, визнаній агресоркою, зобов'язана вказувати це у своїй назві.

Відповідні зміни також мають бути внесені до статуту організації. Водночас дозволяється після повної назви церкви із зазначенням центру управління додавати "в Україні".

Що цьому передувало