Адвокати оскаржують арешт майна Порошенка: він і далі може ним користуватися
Джерело:24 канал
Адвокати Петра Порошенка, якого звинувачують у держзраді, вже подали до суду скаргу на рішення про арешт майна п'ятого президента. Водночас вони мають намір оскаржили й зіпобіжний захід нардепу.
Про це адвокати Порошенка розповіли під час брифінгу. Вони зазначили, що засідання, на якому розглядатимуть скарги адвокатів, призначили на 3 лютого.
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Правозахисники нардепа заявили, що рішення про арешт майна оскаржували не лише вони, але й ті юридичні компанії, на майно яких наклали арешт.
Там величезний перелік юридичних осіб. Це відверто протиправно, бо накладати арешт мали на майно Петра Порошенка, а не на власність юридичних осіб,
– пояснив адвокат Ігор Головань.
Яким майном Порошенко і надалі може користуватися
Головань заявив, що питання про те, чи може Петро Порошенко користуватися майном, на яке наклали арешт, є дуже цікавим. Адже закон каже, що у різних випадках обвинувачений то може, то не може ним користуватися.
Все це має бути відображено в ухвалі суду, а це не відображено. Зараз тим майном, яким Порошенко володіє, він користується,
– зазначив Головань.
Водночас, як пояснив адвокат, нардеп не користується тим майном, яке раніше передав у власність відомим журналістам.
Адвокати оскаржуватимуть і запобіжний захід
Інший адвокат Порошенка Ілля Новіков додав, що наступний тиждень буде дуже важливим, адже Апеляційний суд розглядатиме скарги на запобіжний захід п'ятому президенту України, подані як захистом, так і прокуратурою.
"Ми оскаржуємо, тому що вважаємо, що будь-який запобіжний захід не є законним, тому що підозра не обґрунтована", – сказав Новіков.
Додамо, що раніше очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що теж оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку. За її словами, прокурори просили для всіх фігурантів справи однаковий запобіжний захід – тримання під вартою або 1 мільярд застави.
Які зобов'язання поклали на Порошенка
- Відповідно до ухвали суду, Петро Порошенко повинен з'являтися на допити за першою вимогою слідчих.
- Також йому не можна покидати межі Києва та Київської області. Паспорти для виїзду закордон п'ятий президент повинен здати.
- Він змушений повідомляти і про зміну місця проживання.
Ці зобов'язання діятимуть до 19 березня 2022 року. Якщо Порошенко не буде дотримуватись умов, то запобіжний захід можуть змінити на більш жорсткий.Зверніть увагу! Порошенка підозрюють у державній зраді. Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій. Іншим фігурантом провадження є кум Путіна Віктор Медведчук.
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