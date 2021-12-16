Рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалять в першій половині 2022, – Bloomberg

Сертифікацію "Північного потоку-2", найімовірніше, не затвердять в першій половині 2022 року. Про це заявив німецький регулятор – Федеральне мережеве агентство.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на німецьке видання. Рішення щодо сертифікації не буде ухвалене раніше, аніж у другій половині 2022-го.

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Наразі сертифікація російського газопроводу призупинена. За словами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, причина цього – міжнародні норми.

"Північний потік-2" не відповідає вимогам, які встановив Євросоюз. Зокрема, мовиться і про питання будівництва газопроводу. Підтвердила свою позицію глава МЗС Німеччини у розмові з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Головні дипломати країн погодились, що до проєкту повинні застосуватись європейські норми.

Проте не всі у Європі дотримуються такої позиції. Влада Австрії наполягає на сертифікації газопроводу. Ба більше, уряд має намір звернутись до Ради міністрів закордонних справ ЄС, аби та дозволила "запустити" "Північний потік-2".

Головне про призупинення сертифікації "Північного потоку-2":

Перед запуском газопровід має пройти сертифікацію.

Він має відповідати пакету законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі.

У листопаді сертифікацію "Північного проєкту-2" зупинили.

Задля отримання дозволу на експлуатацію, має бути проведена реорганізація відповідно до німецького законодавства.

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