Рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалять в першій половині 2022, – Bloomberg
Джерело:24 канал
Сертифікацію "Північного потоку-2", найімовірніше, не затвердять в першій половині 2022 року. Про це заявив німецький регулятор – Федеральне мережеве агентство.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на німецьке видання. Рішення щодо сертифікації не буде ухвалене раніше, аніж у другій половині 2022-го.
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Наразі сертифікація російського газопроводу призупинена. За словами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, причина цього – міжнародні норми.
"Північний потік-2" не відповідає вимогам, які встановив Євросоюз. Зокрема, мовиться і про питання будівництва газопроводу. Підтвердила свою позицію глава МЗС Німеччини у розмові з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Головні дипломати країн погодились, що до проєкту повинні застосуватись європейські норми.
Проте не всі у Європі дотримуються такої позиції. Влада Австрії наполягає на сертифікації газопроводу. Ба більше, уряд має намір звернутись до Ради міністрів закордонних справ ЄС, аби та дозволила "запустити" "Північний потік-2".
Головне про призупинення сертифікації "Північного потоку-2":
- Перед запуском газопровід має пройти сертифікацію.
- Він має відповідати пакету законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі.
- У листопаді сертифікацію "Північного проєкту-2" зупинили.
- Задля отримання дозволу на експлуатацію, має бути проведена реорганізація відповідно до німецького законодавства.
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