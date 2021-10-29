Рішення щодо позбавлення Разумкова мандата схвалюватиме з'їзд партії, – Корнієнко

Чи позбавлять Дмитра Разумкова депутатського мандата залежатиме від того, як він голосуватиме за законопроєкти. Рішення щодо цього схвалюватимуть на з'їзді "Слуги народу".

Все залежить від того, чи діятиме Разумков відповідно до програми "слуг народу"

Ідею щодо спостережень за голосуваннями Разумкова запропонував Давид Арахамія. Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

Цікаво Дмитро Разумков планує створити нову політичну силу

Давид Арахамія таку запропонував непогану конструкцію, що треба подивитися, чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу",

– сказав Корнієнко.

Він додав, що Разумков не голосував за низку рішень передбачених партійною програмою. Зокрема, за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, яка передбачає підсилення і реформу антикорупційних органів.

"Воно точно було у наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з'їзд партії, якщо таке питання підніметься. Тому що це ж не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з'їзду", – наголосив політик.

Однак Корнієнко так і не пояснив скільки важливих для партії законопроєктів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков для того, аби партія позбавила його мандату.

Коротко про відставку Разумкова