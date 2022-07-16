Брюссель "здався" крику з боку москви, – Ауштрявічюс про рішення Єврокомісії щодо санкцій

Єврокомісія видала рекомендації щодо транзиту підсанкційних товарів до Калінінграда. Там вказано, що він заборонений автотранспортом, проте можливий тим самим маршрутом залізницею.

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував, що ставиться до цього розʼяснення дуже критично.

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Він зазначив, що на думку деяких правознавців Єврокомісія перевищила свою компетенцію. Адже це розʼяснення йде всупереч регламенту, який є основним документом.

"Ми намагаємося зробити все, щоб Єврокомісія ще раз пояснила свої аргументи чи правові передумови, чому таке рішення зроблено", – зазначив Ауштрявічюс.

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На думку депутат Європарламенту, Брюссель "здався" цьому інформаційному тероризму, крику зі сторони москви.

Здався Брюсель та деякі столиці. В тому числі Берлін, тому що висловлювання Шольца були напряму повʼязані з тим, що "треба знаходити рішення, компроміс". Раз так заговорив Берлін, в Брюселі почали прислуховуватися, що ж потрібно зробити,

– пояснив Пятрас Ауштрявічюс.

"В тому розʼясненні говориться про те, що санкційні товари неповинні надходити на спільний ринок Євросоюзу. Водночас вони пропонують залізничні колії. Хіба залізничні колії вже не входять в склад митного союзу?", – зазначив Ауштрявічюс.

Він додав, що ЄС говорить про продовження допомоги Україні, проте одночасно послаблює санкції.

"Я не можу пояснити, як це так: ми продовжуємо санкційну політику і пропускаємо санкційні товари по залізничних дорогах?", – додав депутат Європарламенту від Литви.

Дивіться відео про рішення Єврокомісії щодо санкцій:

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