"Рішення запізніле": чи зможуть 17 Patriot повністю захистити Україну від масованих обстрілів

Трамп заявив, що готовий передати Україні 17 систем Patriot під час зустрічі в Білому домі з Марком Рютте. Втім, існує багато нюансів щодо того, наскільки ефективно ці системи зможуть захистити повітряний простір України.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу зауважив, що це рішення є запізнілим. Ще у 2024 році президент України Володимир Зеленський наголошував: щоб бодай частково прикрити стратегічні об'єкти над територією України, необхідно щонайменше 25 таких систем.

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Росія нині атакує здебільшого дронами

Однак тоді європейські країни передали Україні лише 5. Зараз характер російських атак змінився. До операції "Павутина" російські війська могли випустити за одну атаку, наприклад, до 100 ракет і стільки ж дронів. Натомість тепер Росія зосередилася на масовому застосуванні "Шахедів".

Росіяни за добу десь виготовляють 175 одиниць, але це не лише "Шахеди", але й дрони-обманки, і хочуть це масштабувати. Диспропорція сильно змінилася. Ми пам'ятаємо нещодавно – десь 641 одиниця – так там основна маса становила дрони, а ракетне озброєння – ну один, два, три десятки цих ракет,

– сказав Дмитро Жмайло.

Він додав, що в питаннях балістики й аеробалістики 17 Patriot стануть дуже серйозним посиленням. Втім, через нарощування виробництва Росією дронів необхідні не лише вони.

"Окрім Patriot-ів, необхідні й інші системи, щоб їх забезпечити. Бо наша система ППО – це багатошарова оборона, коли є мобільні вогневі групи, коли стоять наші інші системи – радянські, коли ставляться NASAMS і IRIS-T, і Patriot – це уже є такою завершальною стадією. Тому, щоб якісно обслуговувати ці системи, нам потрібно і багато-багато іншого. Якщо це підтвердиться – це, звісно ж, проривна річ, тому що ми отримували раніше по одиниці. Рішення, м'яко кажучи, запізніле", – сказав Жмайло.

Він також пояснив, що є ще кілька нюансів. Потрібно створити продуману логістику і потрібен час на навчання операторів. Patriot треба також належним чином прикривати, зокрема збільшувати кількість мобільних вогневих груп. Але нюанс полягає у тому, що наразі потрібно ще більше систем Patriot, бо вперше з часу повномасштабного вторгнення Росія виходить у позитивний баланс щодо виробництва ракет. Так стається через підтримку Китаю.

Російські союзники можуть відреагувати на допомогу Україні

Він додав, що станом на середину липня Москва мала приблизно 580 балістичних ракет до "Іскандерів", але тепер вони виготовляють десятки щомісяця і збираються нарощувати темпи виробництва. Вони мають приблизно 2000 одиниць далекобійного ракетного озброєння. На перший погляд здається, що це небагато, але невідомо, скільки верстатів Китай поставив для металообробки і для виробництва ракет.

Жмайло пояснив, що також невідомо, які саме шляхи вони знайшли, наприклад, щодо заміни комплектуючих, адже все більше зростає частка китайської електроніки. Китай дедалі менше хоче бути хабом для обходу санкцій і доставляти необхідні комплектуючі з країн Заходу, а натомість більше прагне замінювати їх власними комплектуючими, щоб прив'язати Росію до себе.

"Як відреагує Китай на збільшення поставок зброї нашій державі? Чи не почне він більш пряму підтримку Росії у війні проти нашої країни? Чи все вдалося витиснути з КНДР? А там, нагадаю, 200 оборонних заводів працюють виключно на потреби оборонної галузі Росії. Тому на тлі цих дійсно позитивних заяв важливо пам'ятати про два нюанси: швидкість реалізації цих рішень, а також швидкість реакції ворога та його союзників", – сказав Жмайло.

Він додав, що Європа та США підтримують Україну, але союзники Росії, зокрема Пекін, намагаються врівноважити цей баланс сил. Саме тому у росіян з'явилися дрони з оптоволоконним зв'язком.

У найближчі роки потреба України у зброї залишатиметься значно більшою.

Деякі українські спецоперації в минулі роки зірвалися через затримки у постачанні озброєння від партнерів. Зокрема, різке припинення військової допомоги зі США спричинило подібну реакцію з боку багатьох європейських союзників.

Через це в Україні різко зросло виробництво FPV-дронів, адже саме вони допомагали зупиняти російську бронетехніку.

Він додав, що зараз лунають позитивні новини, але ймовірно ворог і його союзники також будуть дзеркально реагувати на всі ці події. Першість буде за тим, у кого більше ресурсів, хто буде готовий приймати політичні рішення і вкладати в це фінанси, а також забезпечувати поставки та логістику.

Варто дочекатися більш остаточних заяв і дивитись, наскільки швидко зброя надходитиме до України і наскільки оперативно ми вирішуватимемо всі логістичні проблеми щодо її освоєння і ефективного застосування.