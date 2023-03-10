Стане вирішальною на полі бою: Франція і Британія планують передати додаткову військову допомогу
Джерело:Sky News
Прем'єр Британії Ріші Сунак анонсував додаткову підтримку Україні. Також він зазначив, що війна закінчиться за столом переговорів, однак рішення у цьому питанні має приймати Україна.
Зауважимо, що прем'єр Великої Британії у п'ятницю, 10 березня, прилетів з офіційним візитом у Париж. Він планує узгодити з президентом Франції Еммануелем Макроном розроблення високоточної зброї для захисту від агресії Росії.
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Велика Британія та Франція стоять пліч-о-пліч з Україною і готові допомагати
Прем'єр повідомив, що Британія та Франція хочуть допомогти Україні зброєю, яка буде вирішальною на полі бою. Ріші Сунак додав, що його країна взяла на себе лідерство у наданні основних бойових танків.
Крім того, передача далекобійного озброєння стала ще однією сферою підтримки, у якій вдалося просунутися. Партнери розуміють, що на чинній стадії війни таке озброєння відіграє велику роль.
Велика Британія та Франція стоять пліч-о-пліч з Україною, як і інші країни. Успіхом останнього року стало зміцнення альянсу країн, не тільки в НАТО, не тільки в Європі, альянсу, який розтягнувся по всьому світу,
– зазначив Ріші Сунак.
Прем'єр також заявив, що війна в Україні, на його думку, закінчиться за столом переговорів. Втім, саме українська сторона має приймати остаточне рішення у цьому питанні.
Французький лідер Еммануель Макрон зустрів британського партнера у Парижі. У своїх соцмережах він зауважив, що в Британії й Франції багато спільних викликів і цілей.
Долі Великої Британії та Франції пов’язані. Наші виклики спільні. Збереження нашої планети, підтримка України, безпека та енергетична співпраця: разом ми досягаємо прогресу,
– написав Макрон.
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ЄС погодив прискорення закупівлі та поставок боєприпасів для України
- 8 березня країни Євросоюзу домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів та закупити ще більше боєприпасів для України. Про це оголосив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
- ЄС отримає фінансові стимули у розмірі 1 мільярда євро для того, щоб Україна могла отримати більше снарядів. Крім того, ще стільки ж коштів піде на спільну закупівлю нових боєприпасів.
- Борель зазначив, що партнери досягли загальної згоди щодо цієї процедури. Втім, є ще деякі невирішені питання, які розглянуть найближчим часом.