Здійснить насичений тур: Сунак домагатиметься більшої підтримки України на самітах

Ріші Сунак активно підтримує українців у їхній боротьбі за свою свободу. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії домагатиметься більшої підтримки України на міжнародних самітах наступного тижня

Нещодавно Сунак та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Однією з тем стала подальша оборонна співпраця.

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Сунак говоритиме про Україну на міжнародних самітах

Сунак у вівторок, 16 травня, вирушить до Ісландії. Там він зустрінеться з іншими лідерами країн Європи, які візьмуть участь у саміті Ради Європи.

Далі Сунак вирушить до Токіо. Там він оголосить про співпрацю з країною у сфері оборони та технологій. Також політик зустрінеться з лідерами країн G7. Відомо, що під час саміту Сунак говоритиме про допомогу Україні, які бореться з російською агресією.

Ріші Сунак здійснить насичений тур міжнародних зустрічей з метою стимулювання економічного зростання та інвестицій у Великій Британії, посилення підтримки України та вирішення критичних глобальних проблем,

– мовиться у повідомленні.

Велика Британія надає Storm Shadow

Раніше стало відомо, що Велика Британія надасть такі потрібні Україні ракети Storm Shadow. Вони зможуть суттєво вплинути на хід війни, адже є дуже ефективною зброєю.

У зоні їхнього ураження опиниться, зокрема, Кримський міст. Декілька ударів зможуть завдати суттєвих збитків логістиці окупантів.