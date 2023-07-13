Сунак виправдався за слова британського міністра про невдячність Зеленського за підтримку Заходу

Британський міністр оборони Бен Воллес напередодні висловився пронедостатню вдячність з боку України за постачання зброї союзниками. На це вже відреагував прем'єр-міністр Ріші Сунак.

За словами Сунака, український лідер неодноразово висловлював свою вдячність усім союзникам. До того ж Зеленський продовжує бути вдячним за підтримку.

Дивіться також Підсумки саміту НАТО та зброя для воїнів: Зеленський звернувся до українців

Ріші Сунак виправдався за слова свого міністра

Президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність мені та британському народу, а також іншим союзникам. Він зробив це дуже зворушливо в парламенті, коли був у Великобританії на початку цього року,

– заявив прем'єр-міністр Британії.

Сунак зазначив, що Зеленський продовжує бути вдячним за підтримку союзників та підтримку українським родинам.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що на саміті НАТО британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Україні треба приділяти більше уваги вдячності Заходу за надану допомогу.

Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини