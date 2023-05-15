Це вирішальний момент, – Сунак заявив, що Британія продовжить підтримку України

Український лідер сьогодні, 15 травня, відвідує з офіційним візитом Лондон. Перед зустріччю з Володимиром Зеленським прем'єр Ріші Сунак заявив, що його країна продовжить підтримувати нашу.

Сунак наголосив, що Україні потрібна постійна підтримка міжнародної спільноти. Тож Велика Британія продовжить допомагати.

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"У наших інтересах забезпечити успіх України"

Це вирішальний момент у протистоянні України жахливій загарбницькій війні, яку вони (українці – 24 Канал) не вибирали і не провокували,

– наголосив прем'єр.

Також він додав, що нашій державі необхідна постійна підтримка міжнародної спільноти. Зокрема, аби захиститися від шквалу невпинних і невибіркових атак, які є щоденною реальністю вже понад рік.

Ми не повинні підвести їх. Лінія фронту загарбницької війни Путіна може бути в Україні, але лінії розлому простягаються по всьому світу. В наших інтересах забезпечити успіх України та не винагородити варварство Путіна,

– зазначив Сунак.

Тож саме тому Велика Британія продовжує підтримку – від танків до навчання, боєприпасів до бронетехніки. "І це послання солідарності голосно звучатиме на всіх моїх зустрічах із колегами зі світових лідерів у наступні дні, – підкреслив прем'єр.

ЗМІ зауважили, що у заяві все ж не згадується авіація, з проханнями щодо якої вже неодноразово зверталася Україна.

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