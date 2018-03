Ріта Ора засвітила білизну в спокусливій сукні: пікантні фото

Популярна британська співачка Ріта Ора прийшла з музикантом Енрю Воттом на вечірку у прозорій сукні, в які виднілась спідня білизна.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Сексуальний "лук" зірка засвітила на вечірці в Лос-Анджелесі, яку організував ювелірний бренд Schwartz.

Для зустріч із зірковим бойфрендом Ріта Ора обрала білу сукню-міді з мереживом. Плаття мало чималий виріз на декольте та стегнах, відтак співачка засвітила стрункі ноги та спідню білизну. Сексапільний образ Ріта Ора доповнила стильними аксесуарами та срібними босоніжками на підборах.

Модний захід також відвідали співаки Ашер та Фаррелл Вільямс, моделі Хайлі Клум та Вінні Гарлоу. На святкову вечірку прибула й дизайнер та власниця ювелірної компанії Лорейн Шварц.

Хто така Ріта Ора?

Це популярна британська співачка албанського походження. У 2009 році зірка представила країну на пісенному конкурсі Євробачення. Згодом вона підписала контракт з компанією Roc Nation. Ріта Ора відома піснями Hot Right Now, How We Do, I Will Never Let You Down та Radioactive.