Щоб догодити Кремлю: Орбан намагається "підірвати" Євросоюз

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан шукає у Європі проросійських та антиукраїнських союзників. Зокрема, він привітав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

Орбан збирає біля себе політичні сили, які налаштовані проти Європейського Союзу та України. Це 24 Каналу зауважив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

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"Орбан заявив: "Навіщо мені взагалі з Європою щось робити?". Він говорить, що нібито "виходимо звідти, тому що Європейський Союз і так розпадеться". Орбан веде підривну антидемократичну, проросійську політику. Буде проводити її далі, на жаль. Тому що Орбан фактично перетворив свій уряд на "вісь всесвітнього зла", – сказав він.

Не варто сподіватися на Орбана

Тібор Томпа переконаний, що з Віктором Орбаном ніколи не вийде домовитись. Він і надалі продовжує свою проросійську риторику. Нещодавно він робив звіт за минулий рік. Там він наголосив, що не допустить, щоб Україна з дозволу Угорщини стала членом Євросоюзу та НАТО.

Прем'єр-міністр Угорщини категорично виступає проти виділення будь-яких коштів Україні. А угорська преса використовує усі проросійські наративи. Тому не потрібно сподіватися на Орбана.

Тому, на жаль, ми не маємо сподіватись на Орбана. Нам його взагалі не потрібно слухати. Нам варто спілкуватись з великими державами, з керівниками Європейського Союзу, а не з Орбаном,

– наголосив голова угорської громади Києва та Київської області.

Нагадаємо, у Будапешті під час щорічної промови перед закритим колом однопартійців та прихильників прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "або те, що від неї залишиться", знову стане буферною зоною між НАТО та Росією. За його словами, питання про можливий вступ України до Євросоюзу нібито "вирішуватиметься угорцями".