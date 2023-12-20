Є підстави: в ЄС можуть запустити процедуру позбавлення голосу Орбана

У Європейському Союзі є механізм, щоб позбавити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана голосу. Як пишуть західні журналісти, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати статтю 7 договору про ЄС.

У такий спосіб голос Угорщини не потрібно буде враховувати. Це 24 Каналу пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Орбан може втратити голос у ЄС

Валерій Клочок зазначив, що саміт ЄС відбудеться 1 лютого. За інформацією західних ЗМІ, у Брюсселі можуть запустити процедуру позбавлення голосу Віктора Орбана за статтею 7 договору про Євросоюз. Це цілком реально зробити, адже угорський прем'єр порушує основні принципи ЄС.

Якщо один з керівників країни-члена ЄС системно порушує основні принципи, які стосуються дотримання прав і свобод, запускається процедура, яка призведе до позбавлення Орбана голосу у рішенні, які ухвалять в ЄС. Тобто голос країни, до якої є претензії, не враховується згідно з договором,

– підкреслив він.

Прийняття такого рішення – це певний виклик для Євросоюзу та його єдності. Однак непоступливість Орбана змушує розглядати більш жорсткі кроки. На тлі війни в Україні, Ізраїлі, конфліктів між Тайванем та Китаєм, дій Північної Кореї таке рішення дійсно можуть розглянути.

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