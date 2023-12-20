Є підстави: в ЄС можуть запустити процедуру позбавлення голосу Орбана
У Європейському Союзі є механізм, щоб позбавити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана голосу. Як пишуть західні журналісти, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати статтю 7 договору про ЄС.
У такий спосіб голос Угорщини не потрібно буде враховувати. Це 24 Каналу пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
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Орбан може втратити голос у ЄС
Валерій Клочок зазначив, що саміт ЄС відбудеться 1 лютого. За інформацією західних ЗМІ, у Брюсселі можуть запустити процедуру позбавлення голосу Віктора Орбана за статтею 7 договору про Євросоюз. Це цілком реально зробити, адже угорський прем'єр порушує основні принципи ЄС.
Якщо один з керівників країни-члена ЄС системно порушує основні принципи, які стосуються дотримання прав і свобод, запускається процедура, яка призведе до позбавлення Орбана голосу у рішенні, які ухвалять в ЄС. Тобто голос країни, до якої є претензії, не враховується згідно з договором,
– підкреслив він.
Прийняття такого рішення – це певний виклик для Євросоюзу та його єдності. Однак непоступливість Орбана змушує розглядати більш жорсткі кроки. На тлі війни в Україні, Ізраїлі, конфліктів між Тайванем та Китаєм, дій Північної Кореї таке рішення дійсно можуть розглянути.
Позиція Орбана щодо України: головне
- 14 грудня у Брюсселі прийняли рішення, що почнуть переговори з Україною щодо членства в ЄС. Під час голосування прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан показово вийшов із зали. У такий спосіб він намагався продемонструвати свою незгоду. Однак рішення прийняли без нього, делегата замість себе угорський прем'єр не залишив.
- Попри рішення Євроради почати переговори про вступ України до ЄС, Угорщина може застосувати "жорстке вето". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт вдасться до цього, якщо перемовини завдадуть йому "збитків".
- Угорщина наклала вето на довгострокову програму бюджетної допомоги Україні, у рамках якої мали виділити 50 мільярдів євро. Розглянути це питання повторно зможуть на початку 2024 року. У ЄС наголошують, що пакет допомоги не відхилений повністю, а відкладений.