Стали обережніші: в ОК "Південь" відповіли, що змінилось у поведінці ворожого флоту
Українські спецслужби влучно проріджують російський флот. Тепер окупанти стали значно обережнішими.
Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Проте вона наголосила, що росіяни все ж використовують способи запуску ракет з надводних ракетоносіїв, не виходячи у відкрите море.
Дивіться також Просування передвиборчих гасел, – в ОК "Південь" назвали мету жахливих атак по Одесі
Як змінилась ситуація в Чорному морі
Вже другий тиждень російські кораблі не виходять в окуповані українські води на патрулювання, за винятком невеликих катерів прибережного плавання, які контролюють бонові загородження на вході в бухту.
Саме на них зараз перекладені завдання спостерігати за надводною ситуацією та контрдиверсійною роботою.
Вони дійсно зробили висновки з наших попередніх влучань і нашої бойової роботи. Не виключено, що в них відбуваються дуже потужні кадрові перестановки в керівництві Чорноморського флоту і це може бути пов'язано з певною його паузою,
– розповіла Гуменюк.
Сюди ж додаються і погодні умови, потужний шторм на морі не сприяє виходу ворожих кораблів на бойове чергування.
Однак варто пам'ятати, що в росіян все ж розташовані ракетоносії в Чорному морі, хоч і тимчасово заведені в пункти базування. І факти запуску ракет з акваторії бухт уже зафіксовані, тому рівень ракетної небезпеки з моря залишається надзвичайно високим, наголосили в ОК "Південь".
В російському флоті паніка: що про це свідчить
- 10 березня у відставку пішов головком Чорноморського флоту адмірал Микола Євменов. Це сталося після втрати вже дев'ятого великого судна з початку повномасштабної війни Росії проти України. Аналітики пов'язують ці кадрові зміни з нестабільною ситуацією в Чорному морі та спробами підвищити боєздатність флоту ворога.
- У зв'язку з останніми подіями, росіяни підсилили охорону Кримського мосту. Там працює морська охорона, ФСБ, спостережні пости, системи ППО, прикриття тощо. Також у Військово-морських силах заявили, що ворог передислокував найбільш цінні кораблі до військово-морської бази у Новоросійську, аби зменшити втрати Росії.
- Також у ВМС наголосили, що повне виведення флоту з акваторії українських морів фактично буде означати капітуляцію для Росії, однак заводити нові, аби перекрити втрати, вони також не можуть, адже в цьому немає сенсу – створювати ще більше легітимних цілей для української армії.