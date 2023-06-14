Росія закрила доступ України до інформації про рівень радіації на Запорізькій АЕС

Росія зупинила автоматичну передачу Україні даних про рівень радіації на Запорізькій АЕС з датчиків. Вже кілька тижнів Київ не має доступу до цієї інформації.

Наразі Україна знає рівень радіації на ЗАЕС виключно через МАГАТЕ. Про це під час брифінгу розповів виконувач обов'язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков. Про це пише 24 Канал.

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Росіяни не передають дані про рівень радіації на ЗАЕС

Декілька тижнів тому російські загарбники, які перебувають на ЗАЕС, припинили автоматичну передачу даних про рівень радіації з датчиків.

Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки,

– Повідомив Коріков.

Тепер Україні отримує ці дані через МАГАТЕ

Олег Коріков сказав, тепер фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на території станції, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ. Згодом у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.

Який радіаційний фон в Україні наразі Станом на 14 червня радіаційна ситуація в Україні в нормі, вірніше у своїх звичних межах. Підвищення радіаційного фону спостерігається лиш у зоні відчуження Чорнобильської АЕС – Станом на 14 червня радіаційна ситуація в Україні в нормі, вірніше у своїх звичних межах. Підвищення радіаційного фону спостерігається лиш у зоні відчуження Чорнобильської АЕС – помаранчевий рівень небезпеки.

Гроссі хотів поїхати на ЗАЕС, проте передумав

Днями голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув у Київ, де зустрівся із Зеленським. Після цього він разом із місією Міжнародного агентства з атомної енергії повинен був вирушити до окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Проте згодом видання Reuters з посиланням на українського високопосадовця сказало, що Гроссі відклав поїздку Запорізьку АЕС через безпекову ситуацію.

Олег Коріков підкреслив, що такими діями Росія продовжує руйнувати принципи безпеки на станції. Виправити ситуацію можна лише у випадку демілітаризації та деокупації ЗАЕС.