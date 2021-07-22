На "Рівнеазот" не пускають екологів, а про вибух екстрені служби дізналися з інтернету
Джерело:ТСН
Фахівці перевіряють ґрунт і повітря довкола "Рівнеазоту", на якому 20 липня стався вибух. Втім, на територію власне заводу екологів відмовилися пускати.
Керівництво "Рівнеазоту", ймовірно, хотіло приховати розгерметизацію труби. Своїх обіцянок щодо сприяння у розслідуванні справи вони не дотримуються.
Важливо Токсичний газ та кислотні дощі: які наслідки може мати аварія на "Рівнеазоті" – все, що відомо
Керівництво не пускає екологів на "Рівнеазот"
Екологи перевіряють, чи не забруднилися ґрунти довкола "Рівнеазоту". Втім, на саме підприємство, попри обіцянки керівників, фахівців не допустили. Вони складають спеціальні документи з вимогою допуску.
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський зазначає: керівник підприємства чи відповідальна особа повинні були одразу повідомити про аварію. Однак з "Рівнеазотом" усе сталося не так.
Фактично ж наші служби знали від ЗМІ. Інспектори виїхали, а не були допущені до перевірки. Це найбільше обурює,
– наголосив Абрамовський.
Позапланові інспекції планують і на інших хімзаводах України. Спеціалісти також з'ясовуватимуть, чому про надзвичайну ситуацію на "Рівнеазоті" не повідомили екстрені служби, а вони дізналися про це через соцмережі.
Про вибух на "Рівнеазоті" екологи і ДСНС дізналися з інтернету
Підприємство "Рівнеазот" не попередило органи держнагляду й контролю про вибух. Як розповів в ефірі 24 каналу голова Держекоінспекції Андрій Мальований, є підстави думати про намір приховати аварію.
Річ у тім, що Державна служба з надзвичайних ситуацій та Державна екологічна інспекція дізналися про цю подію з соціальних мереж.
Є певні підстави вважати, що керівництво підприємства спробувало приховати надзвичайну подію,
– заявив Мальований.
Остаточні висновки про наслідки вибуху на "Рівнеазоті" Держекоінспекція зробить за результатами роботи комісії, слідчих органів та власної перевірки.
"Рівнеазот" міг приховат вибух: дивіться відеокоментар
Більше про це Керівництво "Рівнеазоту" могло приховати надзвичайну подію, – голова Держекоінспекції
Вибух на "Рівнеазоті": головне
- Увечері 20 липня на заводі "Рівнеазот" прогримів вибух. Інцидент стався у цеху виробництва азотної кислоти.
- Над пошкодженою трубою у повітря злетіла велика помаранчева хмара.
- Фахівці виконали заміри рівня забруднення і у той же вечір вказали, що усе в нормі.
- Водночас синоптики радили уникати дощу на Рівненщині і не забувати про парасольки.
- Поліція відкрила кримінальну справу через аварію на заводі. Почали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних цехах.
- Новий очільник МВС Денис Монастирський розповів, що причиною аварії на хімічному заводі може бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника або корозія ділянки трубопроводу.