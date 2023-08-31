Трагедія на Рівненщині: дідусь на смерть переїхав внука трактором

31 серпня 2023, 17:09
Читать новость на русском

Джерело:

Поліція Рівненської області

У Рівненській області сталась жахлива ДТП. Внаслідок наїзду трактора загинув хлопець.

У селі Степангород, що на Рівненщині, 30 серпня 69-річний дідусь трактором переїхав онука. Хлопець помер по дорозі в лікарню.

Дивіться також Моторошна ДТП у Польщі: загинули троє українців, ще двох госпіталізували

Намагався перескочити з одного воза на інший

Правоохоронці встановили, що дідусь трактором "МТЗ 80" буксирував скріплені між собою два вози, завантажені картоплею. Його онук перебував на одному з них і намагався перестрибнути на інший, але потрапив під колеса.

Від отриманих травм хлопець загинув по дорозі у лікарню.

Розпочалося досудове розслідування.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини летальної автопригоди.

ДТП в Україні: останні новини

  • У Львівській області сім'я із чотирьох людей стала заручниками у власному авто. На нього впало дерево та заблокувало можливість вийти. Про інцидент на Львівщині стало відомо 29 серпня. У машині було двоє дітей. У місті Самбір, на вулиці Котляревського внаслідок сильних поривів вітру дерево впало на автівку, у якій перебували люди.
  • У Вінницькій області сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло 12 осіб. Власне, зіткнулися автомобіль ВАЗ 2102 та вантажівка DAF. У вівторок, 22 серпня, близько 19:30 поблизу села Бродецького у Хмельницькому районі на Вінниччині сталася ця ДТП. На місце виїхали представники правоохоронних органів та рятувальники.
  • На Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії у Раковці загинув 2-річний хлопчик. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони просять зголоситися очевидців ДТП.  Неподалік села Раковець водій автомобіля Peugeot 407, 43-річний житель Нового Роздолу, здійснив наїзд на 2-річного хлопчика, мешканця модульного містечка одного з сіл Львівського району.

Автор: Вікторія Кульженко