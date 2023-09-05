На Рівненщині жінка вкрала квіти з могили військового та здивувала поясненням дикого вчинку

У Рівненській області судили жінку за те, що та поцупила троянди з могили українського захисника. Вона визнала свою провину та пояснила аморальну поведінку.

Інцидент стався зранку 10 квітня у селі Козин Дубенського району. Там на місцевому кладовищі жінка вкрала 20 троянд з могили воїна ЗСУ.

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Навіщо жінка це зробила

Жінку згодом викрили та вручили їй підозру за 1 частиною 297 статті Кримінального кодексу України.

Наруга над могилами може каратися штрафом, мінімальний розмір якого складає 17 000 гривень.

Як з'ясувалося, в той день обвинувачена йшла до могили свого свекра. На цвинтарі вона побачила красиві троянди й вирішила їх зірвати. Ці квіти жінка захотіла подарувати невістці на день народження.

Що сказав суд

Ця жінка з 1998 року перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Тому під час розслідування було назначено судово-психіатричну експертизу. Її результати показали, що 10 квітня обвинувачена не страждала від будь-яких психічних розладів та могла усвідомлювати наслідки своїх дій.

На суді жінка розкаялася. Нещодавно суддя Аліна Сільман визнала її винною та призначила їй один рік іспитового терміну. Також суд постановив віддати троянди власникам.

Інші дивні випадки на кладовищах в Україні

Не так давно у Києві дві дівчини танцювали на цвинтарі, де поховані українські захисники, та записали це на відео. Як згодом з'ясувалося, вони влаштували танці, коли відвідували могилу свого батька, який загинув в Ізюмі.

Пізніше ці повнолітні киянки видалили ролик з соцмереж та перепросили за свою поведінку. В МВС України, коментуючи цей випадок, зауважили, що жителькам столиці може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові невідомі вже вдруге намагаються вкрасти прах радянського розвідника та агента НКВС Миколи Кузнєцова. Перша спроба була у 2021 році, а друга – наприкінці липня 2023-го.

Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував фото з місця подій. На кадрах можна побачити, що могильна плита зрушена.

, цей вирок ще не набрав законної сили. Тому жінка може подати апеляцію.