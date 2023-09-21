У Рівному мешканці чули вибухи: у частині міста відсутнє світло

Під ранок 21 вересня російські військові атакували також Рівне. У місті пролунали вибухи, мешканців закликали не покидати укриттів.

Цієї ночі росіяни знову запустили крилаті ракети зі стратегічної авіації. Під ранок вони почали залітати на територію України. А вже ближче до 6 ранку стало відомо про вибухи відразу у кількох регіонах. Зокрема, у Рівному.

Читайте також Масштабна повітряна тривога: відбувається чергова ракетна атака на Україну

У Рівному пролунали вибухи

Інформація про вибухи надійшла о 06:27. Про це розповіли місцеві кореспонденти "Суспільного". А вже о 06:27 вони написали, що у частині міста зникло світло.

Вже о 06:37 у Рівному був відбій повітряної тривоги. Нагадуємо, що покидаючи укриття слід бути максимально обережними.

О 07:23 голова Рівненської ОВА Віталій Коваль зазначив, що у Рівному є прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби, додав він.

Вибухи в інших областях: що відомо

06:35 глава Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що у Дрогобицькому районі пролунали вибухи. Він додав, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Невдовзі він зазначив, що на місце подій у Дрогобицькому районі виїхали всі профільні служби. Глава ОВА пообіцяв невдовзі надати більше інформації щодо того, що відбувається.

Під час повітряної тривоги вибухи також пролунали й в інших областях. Як зазначив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, чути вибухи. Він додав, що працюють сили ППО. Мешканців він закликав залишатися в укриттях.

Тим часом міський голова Харкова зазначив, що в обласному центрі пролунало кілька вибухів. Місцеві кореспонденти нарахували, що їх було аж шість. За попередніми даними, росіяни атакували місто ракетами С-300.

Також відомо про вибухи у Києві. У столиці працювала ППО. У кількох районах міста зафіксували падіння уламків, внаслідок чого є також постраждалі. Власне, у Дарницькому районі відомо про те, що 5 людей зазнали поранень. Трьох госпіталізували, зокрема 9-річну дівчинку.

Звернімо увагу на те, що дані щодо наслідків у регіонах ще уточнюються.