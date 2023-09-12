Одна Україна – два світи: у Рівному водій "дрифтував" на тлі фото загиблих воїнів

У Рівному ввечері молодий чоловік порушував правила дорожнього руху та показував трюки. 21-річний водій влаштував дрифт прямо перед світлинами людей, які віддали свої життя за Україну.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів про дику поведінку водія Ford Mustang. Він також поділився в соцмережах кадрами з місця подій.

Читайте також Сестри станцювали на цвинтарі, відвідуючи могилу полеглого батька: киянки можуть сісти за ґрати

Подробиці скандального інциденту

На вулиці Соборній у Рівному 21-річний водій влаштував дрифт перед світлинами воїнів, що загинули через агресію Росії проти України. Білошицький назвав поведінку водія цинічною та зухвалою. За його словами, правоохоронці затримали цього молодого чоловіка 11 вересня.

Одна Україна – два світи. Один на полі бою виборює свободу ціною життя, а інший – зухвалий, цинічний, "дрифтує" перед портретами загиблих Героїв,

– зауважив він.

Білошицький закликав українців, що проходять повз стели з полеглими воїнами ЗСУ, схилити голови та вшанувати їхню пам'ять. Також він закликав не забувати про те, що наші люди платять за свободу України своїми життями.

На кадрах можна побачити, як легковик розвертається із порушенням ПДР. Він кілька разів перетинає подвійну суцільну лінію та неодноразово виїжджає на зустрічну смугу під час виконання дрифту. Після цього водій їде з місця подій, а слідом за ним виїжджає машина поліції.

Водій Ford Mustang виконує дрифт у Рівному перед фото загиблих воїнів: відео Олексія Білошицького



Деякі водії влаштовують "шоу" під час війни