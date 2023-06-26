Рівнопіль під контролем ЗСУ: показуємо на карті звільнене село

Збройні Сили України продовжують звільняти окуповані населені пункти. Так, наші захисники звільнили Рівнопіль, що на Донеччині.

Звільнене село Рівнопіль розташоване у Волноваському районі. Населений пункт окупували російські терористи у березні 2022 року.

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ЗСУ звільнили Рівнопіль

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 26 червня, що Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль.

Рухаємось далі,

– наголосила вона.

Відомо, що 17 липня 2020 року населений пункт увійшов до складу Волноваського району, до цього село було у складі ліквідованого Великоновосілківського району. У березні 2022 року Рівнопіль окупували збройні сили Росії.

Де розташоване село Рівнопіль: дивіться карту



Рівнопіль на карті / Скриншот

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