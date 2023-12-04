Буде сиквел: Притула зібрав на Рій помсти – 2000 дронів

Українці закрили черговий збір на безпілотники для наших військових. Проте ситуація залишається непростою, тож вони потребують ще.

Сергій Притула повідомив, що "Рій помсти", тобто 2000 дронів відправляються на фронт. Водночас він зазначив, що цього все ще недостатньо, адже ситуація на фронті складна.

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Анонс сиквелу

Завдяки донатам користувачів вдалося зібрати не тільки на 2000 FPV-дронів та навчання 420 операторів, але й додатково законтрактували ще 200 10-дюймових FPV-дронів "Мамонт".

Силам Оборони зараз дуже потрібні FPV-дрони, тому ми запускаємо "Рій помсти 2.0"!

– написав волонтер.

Він розповів, що ціль нового збору складає 100 мільйонів гривень на 5 000 FPV-дронів та супутнє обладнання. Також дві компанії вже зробили внесок у розмірі 3 мільйонів кожна.

"Рій помсти" відправляється на фронт: дивіться відео

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