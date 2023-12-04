Буде сиквел: Притула зібрав на Рій помсти – 2000 дронів
Джерело:Сергій Притула
Українці закрили черговий збір на безпілотники для наших військових. Проте ситуація залишається непростою, тож вони потребують ще.
Сергій Притула повідомив, що "Рій помсти", тобто 2000 дронів відправляються на фронт. Водночас він зазначив, що цього все ще недостатньо, адже ситуація на фронті складна.
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Анонс сиквелу
Завдяки донатам користувачів вдалося зібрати не тільки на 2000 FPV-дронів та навчання 420 операторів, але й додатково законтрактували ще 200 10-дюймових FPV-дронів "Мамонт".
Силам Оборони зараз дуже потрібні FPV-дрони, тому ми запускаємо "Рій помсти 2.0"!
– написав волонтер.
Він розповів, що ціль нового збору складає 100 мільйонів гривень на 5 000 FPV-дронів та супутнє обладнання. Також дві компанії вже зробили внесок у розмірі 3 мільйонів кожна.
"Рій помсти" відправляється на фронт: дивіться відео
У розвідці відкрили "Black Box"
- Українські військові показали, що було у "Black Box". За перші 8 місяців 2023 року "коробка" завдала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів. Виявилося, що там баражувальний боєприпас "Бобер" з дальністю до 800 кілометрів.
- Боєприпас "Бобер" – не єдина складова "коробки", хоча вже про нього можна розповісти багато. До прикладу, він успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України. Також він "залітав" на військові об'єкти на ворожій території.
- "Black Box" поцілив у важливе підприємство ворожого Військово-промислового комплексу – завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, які запускають із літаків тактичної авіації.