Моторошна різанина у Кам’янці-Подільському: поліція розслідує напад одразу за трьома статтями

На Хмельниччині сталася різанина, внаслідок якої загинув один місцевий житель. Ще чотири людини отримали поранення.

У Кам’янці-Подільському сталося кілька кримінальних епізодів протягом короткого проміжку часу. Правоохоронці отримали повідомлення про них у ніч на 1 листопада.

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Що саме сталося у Кам’янці-Подільському

Жителі повідомили поліції, що троє чоловіків порізали випадкового перехожого ножем. Після цього трійка нападників зайшла у під'їзд будинку по вулиці Космонавтів. Там підозрювані побили 3 людей та вбили місцевого жителя. Йому було 42 роки. Відомо, що нападники перебували у стані алкогольного сп'яніння.

На місце події одразу виїхала група швидкого реагування поліції, працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області. Підозрюваних осіб поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину,

– мовиться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження одразу на 3 статтями. А саме: хуліганство, вчинене групою осіб та із застосуванням холодної зброї, умисне вбивство з хуліганських мотивів та незаконне позбавлення волі людини.

Правоохоронці затримали трійку нападників та повідомили цим чоловікам про підозру. Зараз вирішується питання, щодо обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі також триває розслідування.

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