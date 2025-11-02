До лікарень доправили понад 10 людей, більшість з яких у важкому стані. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.
Що відомо про різанину у Великій Британії?
Британська поліція повідомила, що різанина сталась у поїзді з Донкастера до лондонського Кінгс-Крос майже одразу після відправлення зі станції Пітерборо. Пасажири підняли сигнал тривоги, після чого поліцейські прибули на місце.
Лише за вісім хвилин правоохоронці затримали двох британців – 32-річного темношкірого та 35-річного карибського походження. Їх узяли під варту та допитують за підозрою у замаху на вбивство.
Постраждали загалом щонайменше 11 людей. Усіх госпіталізували, двоє з них перебувають у критичному стані.
Вцілілий Оллі Фостер розповів, що спочатку сприйняв крики у вагоні як жарт до Гелловіну. Він стверджує, що нападник ранив усіх, хто опинявся поруч.
Я був у навушниках, і якийсь хлопець закричав: "Біжіть, там людина всіх ножем ріже". Це жарт? Був же Хелловін. Я поклав руку на сидіння та побачив, що вона вся в крові,
– пригадав Фостер.
Поліція на місці події: дивіться відео
"Це розслідування британської транспортної поліції, і ми продовжуємо працювати, щоб швидко встановити всі обставини та мотиви, що призвели до цього інциденту", – повідомив суперінтендант Джон Лавлесс.
Слідство "не виявило ознак теракту", проте на транспортних мережах країни тимчасово посилили охорону.
Король Чарльз III оприлюднив із королевою заяву, у якій назвали напад жахливим і подякували екстреним службам за роботу. Також інцидент прокоментував британський прем'єр Кір Стармер.
Нещодавні схожі напади: що відомо?
В Україні в Житомирські області 24 жовтня на вокзалі чоловік підірвав вибуховий пристрій. Загинули четверо людей. Сам нападник помер у кареті швидкої. Також серед загиблих є прикордонниця.
У Німеччині під час навчань поліція через плутанину відкрила вогонь по військовому. Солдат зазнав легких травм.
Біля будівлі парламенту Сербії невідомий почав стрілянину і поранив чоловіка. Президент Вучич назвав подію "жахливим терористичним актом" із політичним підґрунтям.