До лікарень доправили понад 10 людей, більшість з яких у важкому стані. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Що відомо про різанину у Великій Британії?

Британська поліція повідомила, що різанина сталась у поїзді з Донкастера до лондонського Кінгс-Крос майже одразу після відправлення зі станції Пітерборо. Пасажири підняли сигнал тривоги, після чого поліцейські прибули на місце.

Лише за вісім хвилин правоохоронці затримали двох британців – 32-річного темношкірого та 35-річного карибського походження. Їх узяли під варту та допитують за підозрою у замаху на вбивство.

Постраждали загалом щонайменше 11 людей. Усіх госпіталізували, двоє з них перебувають у критичному стані.

Вцілілий Оллі Фостер розповів, що спочатку сприйняв крики у вагоні як жарт до Гелловіну. Він стверджує, що нападник ранив усіх, хто опинявся поруч.

Я був у навушниках, і якийсь хлопець закричав: "Біжіть, там людина всіх ножем ріже". Це жарт? Був же Хелловін. Я поклав руку на сидіння та побачив, що вона вся в крові,

– пригадав Фостер.

Поліція на місці події: дивіться відео

"Це розслідування британської транспортної поліції, і ми продовжуємо працювати, щоб швидко встановити всі обставини та мотиви, що призвели до цього інциденту", – повідомив суперінтендант Джон Лавлесс.

Слідство "не виявило ознак теракту", проте на транспортних мережах країни тимчасово посилили охорону.

Король Чарльз III оприлюднив із королевою заяву, у якій назвали напад жахливим і подякували екстреним службам за роботу. Також інцидент прокоментував британський прем'єр Кір Стармер.

Нещодавні схожі напади: що відомо?