Під час повітряних тривог кияни співали колядки в метро: захоплююче відео

Цьогоріч українці відзначають Різдво за новим календарем. Відтак, вже сьогодні, 25 грудня, усюди лунають різдвяні колядки.

Проте звуки сирен повернули нас до реальності. Повітряна тривога в Україні сьогодні лунала тричі.

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Різдвяний дух українців не зламати

Під час повітряної тривоги кияни, які ховались у метро, співали різдвяні пісні, адже ворог не зміг зіпсувати українцям свято.

На станції метро "Хрещатик" аматорський колектив в українських народних костюмах співав відому колядку "Нова радість стала".

Жителі столиці, які стали свідками чудового виконання різдвяної пісні, почали в унісон підспівувати вертепу.

Під час тривоги кияни співають колядки у метро: дивіться відео

Як українці святкують Різдво