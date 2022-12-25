Під час повітряних тривог кияни співали колядки в метро: захоплююче відео

25 грудня 2022, 20:42
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Джерело:

UkraineWorld

Цьогоріч українці відзначають Різдво за новим календарем. Відтак, вже сьогодні, 25 грудня, усюди лунають різдвяні колядки.

Проте звуки сирен повернули нас до реальності. Повітряна тривога в Україні сьогодні лунала тричі.

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Різдвяний дух українців не зламати

Під час повітряної тривоги кияни, які ховались у метро, співали різдвяні пісні, адже ворог не зміг зіпсувати українцям свято.

На станції метро "Хрещатик" аматорський колектив в українських народних костюмах співав відому колядку "Нова радість стала".

Жителі столиці, які стали свідками чудового виконання різдвяної пісні, почали в унісон підспівувати вертепу.

Під час тривоги кияни співають колядки у метро: дивіться відео

Як українці святкують Різдво

  • Парафія ПЦУ в карпатському селі Криворівня, де щороку відбувається масштабне святкування Різдва, цього року вирішила відзначати свято за григоріанським календарем. Цьогоріч на Гуцульську коляду до Криворівні з'їхалися кілька тисяч людей з усієї України.
  • У мережі опублікували зворушливі й теплі кадри, як герої святкують Різдво. Ворог – безсилий вкрасти свято. Українські воїни також поділилися різдвяними світлинами з Бахмута – найгарячішої точки на фронті.
  • Напередодні Різдва за Григоріанським календарем Володимир Зеленський привітав українців. Президент наголосив, що у 2022 році Україна зустрічає свято у дуже непростих обставинах.

Автор: Анна Романюк