У легендарній Криворівні в Карпатах вперше святкують Різдво 25 грудня: колоритні фото та відео

Парафія ПЦУ в карпатському селі Криворівня, де щороку відбувається масштабне святкування Різдва, цього року вирішила відзначати свято за григоріанським календарем. Це був перший випадок такого переходу церковної громади до світової традиції.

Громада Храму Різдва Пресвятої Богородиці (ПЦУ) однією з перших оголосила, що святкуватиме Різдво 25 грудня, як це було кілька десятиліть тому. Церковна громада вже подала прохання єпископові, щоб він клопотав у синоді про дозвіл святкування усіх свят за новим календарем.

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До Криворівні з'їхалися тисячі людей

Село Криворівня вважається легендарним гуцульським селом на Івано-Франківщині. Варто зазначити, що коляда з Криворівні внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Цьогоріч на Гуцульську коляду до Криворівні з'їхалися кілька тисяч людей з усієї України.

Колядники починають колядування з благословення в храмі, далі обходять з колядою кожну хату в селі. Закінчують колядувати на Водохреща.

Різдво у Криворівні: дивіться відео

Над селом з'явилась веселка

Цьогоріч на Гуцульську коляду випав дощ. Проте за місцевими віруваннями, це на добро.

Пізніше в мережі опублікували фото, де над селом пролягла яскрава веселка. Таке явище наприкінці грудня вважається дуже рідкісним.

Різдвяна веселка в Карпатах / Фото Олександра Сича

Учасники Гуцульської коляди зазначають, що веселка на Різдво означатиме прихід миру та спокою в домівки українців.

Над селом з'явилась веселка / Фото Ксю Шевчук

У Криворівні святкують Різдво / Фото Радіо Свобода

Як українці святкують цьогоріч Різдво