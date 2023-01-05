Якщо Путін хоче миру – він би відвів своїх солдатів, – Бербок про різдвяне "перемир'я"

З 6 по 7 січня диктатор Владімір Путін запровадив різдвяне "перемир'я". На це вже відреагували у МЗС Німеччини.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вже наказав окупаційним військам дотримуватися "путінського" припинення вогню. До речі, таким чином, окупанти хочуть знизити інтенсивність бойових дій на певний час.

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У Німеччині відреагували на ініціативу Росії щодо "перемир’я"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якби Владімір Путін хотів миру, то він повернув би своїх солдатів додому.

Якби Путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви,

– повідомила Бербок.

За її словами, це "перемир’я" не приносить ні свободи, ні безпеки українцям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією.

"Саме тому ми продовжуватимемо підтримувати українців – щоб вони знову могли жити у світі та самовизначенні", – наголосила міністерка.

Путін наказав Шойгу припинити вогонь на Різдво