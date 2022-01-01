"Різдвяне перемир'я" лише на папері: бойовики зухвало позбавляють бійців ЗСУ свят

Перемир'я, яке мало запанувати на фронті, діє лише на папері. На передовій обстріли не припинилися. Окупанти лише зменшили інтенсивність, однак вогонь є.

Про це розповіли самі військовослужбовці Збройних сил України. Воїн Іван запевнив, що перші дні противник не дотримувався перемир'я зовсім.

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"Вони нас обстрілювали з підствольників, автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та кулеметів. Вже десь останні 3 – 4 дні (до Нового року – 24 канал) почали дотримуватися. Зараз бувають легенькі прострілки в обід і під вечір", – розповів Іван.

Боєць "Корнет" зауважив, що такі прострілки терористичні війська роблять, щоб спровокувати об'єднані сили на вогонь у відповідь.

Корнет" у ЗСУ служить від початку бойових дій. Це вже його 8 зима в окопах.

Військовослужбовець Валентин додав, що бойовики кожного разу чимось лякають, а в кінцевому результаті "просто нароблять пилюки".

Святкові дні на фронті будуть складними

У цьому переконаний командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Росія брязкає на кордоні зброєю та погрожує наступами, але вояки на передовій готові протистояти ворогу.

Я був в декількох підрозділах і скрізь спостерігав нормальну бойову обстановку. Люди зайняті своїми справами. Готові до будь-якого розвитку обстановки і, звичайно, дотримуються взятих на себе зобов'язань,

– запевнив Сирський.

Він напередодні Нового року завітав до захисників Катеринівки з приємними сюрпризами. Відзнаки та нагороди отримали найкращі представники підрозділу.

Про що мріють бійці

Вони хочуть, щоб цей рік став останнім, який зустрічали в окопах. Мріють повернутися до родин, подарувавши Україні перемогу.

"У всіх сім'ї! Жінки, діти, батьки! Всі хочуть на свята бути з ними, а не тут сидіти в холодному окопі. І головне – це здоров'я! Буде здоров'я, то ми і переможемо", – підсумував військовий Іван.