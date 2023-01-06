Путін показує з себе "хрестоносця": в ISW пояснили, чому агресор просуває "перемир'я"
Джерело:ISW
Різдвяне "перемир'я" Владіміра Путіна потрібне йому, щоб виграти час для проведення нової хвилі мобілізації та посилення війська. Водночас подає це російський президент так, ніби він робить великий "подарунок" на Різдво.
В Інституті вивчення війни вважають, що Путін таким чином вкотре намагається підкріпити міф про те, що він бореться з "утисками релігійних свобод в Україні". Насправді ж, фіктивне перемир'я – лише чергова пропагандистська операція.
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Хочуть показати Україну як таку, що придушує релігійні групи
На думку експертів, "перемир'я" Путіна – це ніщо інше, як чергова інформаційна операція, спрямована на шкоду репутації України. Окупанти хочуть дискредитувати нашу державу в очах світової спільноти.
Мовиться про те, щоб представити Україну як таку, що придушує релігійні групи. Водночас Путін виглядатиме як "справжній захисник християнської віри".
Несподіване оголошення про припинення вогню з Україною на честь російського православного Різдва, про яке слід було б домовлятися заздалегідь, дозволить Росії оформити Україну як таку, що порушує право вірян відзначати свято, оскільки бойові дії, ймовірно, триватимуть до 6 і 7 січня,
– констатують аналітики.
Путін вдає "хрестоносця" ще й для того, щоб мати змогу виграти час для укріплення своїх військ. Окупанти за цей час зможуть трохи підготуватися, а Україна навпаки – ризикує втратити ініціативу.
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Різдвяне "перемир'я" від Путіна: що варто знати
- Російський президент Владімір Путін доручив міністру оборони Шойгу ввести "різдвяне перемир'я" по всій лінії фронту. Діяти воно мало б з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
- В Офісі Президента не залишили без уваги так пропозиції диктатора. Там назвали пропозицію росіян лицемірством і наголосили, що Україна захищає свої землі від окупантів, а не нападає на чужі території.
- Водночас в ООН підтримали пропозицію Кремля. Речник ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу сказав, що організація вітає будь-які зусилля з припинення "конфлікту".