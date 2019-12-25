Різдвяний вертеп на колесах пройшовся у Києві: фото та відео

У Києві організували вертеп на колесах. Актори, які були переодягнені в Пречисту Діву Марію, Йосипа та мудреців, привітали киян та гостей міста.

Вертеп на колесах розпочав своє святкування Різдва Христового в столиці. Спочатку це мала бути жива колона, яку через дощ довелося замінити на автоколону. Вона проїхала центром Києва до площі Льва Толстого, де і зупинилася.

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Фестиваль "Різдвяна феєрія" є досить великим та масштабним, адже залучено понад сто людей – це волонтери, актори, аніматори. А переодягнені в ангеликів діти дарували перехожим подарунки – маленькі Євангелія та цукерки.

До вертепу були залучені актори для виконання ролей Пречистої Діви Марії з новонародженим Ісусом Христом, Йосипа та мудреців, які прийшли принести дари.

Організатори заявила, що вперше зробили таке велике дійство. Проте вони хочуть започаткувати традиції й кожного року так вітати киян.

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