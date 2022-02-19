Ризик конфлікту високий, але Росії ще не пізно відступити, – Столтенберг

Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує стягувати війська до кордонів України. За його словами, скупчення є найбільшим з часів "Холодної війни".

Генеральний секретар НАТО зазначив, що ризик конфлікту дуже високий, однак Північноатлантичний альянс намагається знайти дипломатичне рішення. Про це він повідомив під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 19 лютого, інформує 24 канал.

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Ми використовуємо всі ресурси, аби допомогти Україні. Це буде найперший важливий крок, щоб знайти мирне рішення. Росії ще не пізно відступити, припинити підготовку до війни та напрацьовувати мирні рішення,

– сказав Єнс Столтенберг.

Політик наголосив, що НАТО готове брати участь у суттєвому розширеному діалозі з Москвою. Готове докладати зусиль, щоб забезпечити належну безпеку для всіх держав Європи.

Генеральний секретар додав, що Альянс не планує атакувати, але захищатиме європейські цінності.

Україна готова дати відсіч Росії

Джо Байден заявив, що Путін усе ж нападе на Україну. З його слів, про це свідчать розвіддані.

Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових і 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться напасти, Київ зробить так, аби вона заплатила дуже високу ціну за свої дії.

Володимир Зеленський 13 лютого зазначив, що ми зупинимо будь-яку ескалацію в бік України.

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