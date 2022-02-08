Ризик вторгнення Росії до України підвищується, – Столтенберг

У НАТО вважають, що ризик вторгнення Росії в Україну підвищується. За словами генсека Північноатлантичного альянсу, Москва постійно погрожує "військово-технічними наслідками".

Про це Єнс Столтенберг повідомив в ефірі CNN. За словами генсека НАТО, Україна має право на самозахист.

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НАТО бачить погрозливу риторику з боку Росії

Ми також бачимо погрозливу риторику, дуже потужну риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають "військово-технічними наслідками". І також, звісно, ми маємо історію використання Росією сили проти України,

– зазначив Столтенберг.

Столтенберг запевнив, що Україна – це партнер НАТО, який отримує від організації допомогу. Разом з тим, лише для союзників по НАТО є абсолютно непорушні гарантії безпеки, відповідно до яких "напад на одну з країн-членів потягне за собою відповідь від усього Альянсу".

Зарано говорити, чи Росія готова сісти за стіл перемовин

У Столтенберга запитали, чи він погоджується з оцінкою французького президента Еммануеля Макрона про те, що йому вдалось переконати Володимира Путіна не йти на ескалацію. Генсек НАТО каже, що наразі зарано говорити про те, що "Кремль готовий сісти за стіл переговорів".

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Війська Росії на кордоні України: останні новини

Станом на 8 лютого Росія досі не відводить війська від українського кордону, але вже й не перекидає нові. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За тиждень помітили лише 2 нові батальйонні тактичні групи в Білорусі, на інших напрямках нові частини не зафіксували.

Росія продовжує постачати в Білорусь військову техніку та організовувати бази. Їх називають "навчально-бойовими центрами".

У Пентагоні, тим часом, кажуть, що не мають точних даних про наступ на Україну, бо "важко вгадати, що у голові у Путіна".

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