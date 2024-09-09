Тиск на Україну, – Подоляк про заяву Бернса щодо ризику використання ядерної зброї

Директор ЦРУ Вільям Бернс переконаний, що восени 2022 року був реальний ризик застосування ядерної зброї російським диктатором Владіміром Путіним проти України.

Такі заяви з'являються не на порожньому місці. Є дві можливі причини, чому про це заявляють публічно. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом розповів про кожну з них.

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Про що свідчить заява Бернса про ризик застосування ядерної зброї

По-перше, такими заявами партнери намагаються виправдати повільне ухвалення рішень, необхідних для швидкого та справедливого фіналу війни. Насамперед мовиться про потрібну кількість зброї для України та дозвіл на завдання ударів по будь-якій військовій інфраструктурі на території Росії. Досі залишаються певні країни, які все ще не скасовують ці обмеження, уповільнюючи розвиток війни.

По-друге, сьогодні всі бажають розповісти щось масштабне, однак при цьому не надають певних пояснень. Якщо партнери домовилися з неадекватною країною, щоб її опонентка застосовувала лише конвенційну зброю, це означає, що правил не існує. Тоді Росія завжди може використовувати тезу на кшталт: "У нас є ядерна зброя. Тому скажіть їм, щоб вони щось віддали, стали на коліна. Або ми робитимемо те, що не прописане в міжнародному праві".

Це ж нонсенс. Це тиск на Україну. Якщо ж все-таки є певні правила, то треба вже дотиснути Росію. Щоб вона юридично відповідала за порушення правил поведінки, я вже не говорю про сам факт війни. І також, щоб обов'язково була фінансова відповідальність,

– наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, необхідно спокійніше ставитися до будь-яких заяв. Є речі, які абсолютно точно переформатовують глобальний простір:

суб'єктність України, яка не дозволяє ухвалювати ті чи інші кулуарні рішення передусім щодо Росії, як це традиційно було в останні 10 – 20 років;

світ розуміє, що з Росією немає сенсу продовжувати співпрацювати й вона не дотримується жодних домовленостей.

Зверніть увагу! Аналітики ISW вважають, що директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг Захід від занепокоєння шаблонним російським брязканням ядерною зброєю, щоб сприяти самостримуванню Заходу та впливати на ключові моменти в політичних дебатах Заходу щодо підтримки України.