Ризики високі, – Єрмак оцінив можливість нападу Росії взимку

Андрій Єрмак оцінив загрозу повномасштабного вторгнення Росії взимку. За словами глави Офісу Президента, ризики високі.

Водночас політик сподівається, що ескалації все ж таки не станеться. Він також висловив свою думку стосовно того, навіщо президенту країни-агресора Путіну втогнення в Україну.

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Вся мотивація у великій політиці – великі інтереси. Можна тільки здогадуватися,

– сказав глава ОП.

Україна робить усе можливе

Андрій Єрмак зазначив, що Україна робить усе можливе, зокрема й на дипломатичні арені. За його словами, про це не прийнято говорити, але закликав повірити, що робота триває.

Ми відчуваємо величезну повагу до нашого президента і нашої країни. Всі цінують його чесність і вважають його сильним лідером,

– вказав політик.

Очільник Офісу Прзидента додав: "І тому сьогодні все, що планується керівництвом України, проходить у рамках практично щоденних консультацій з іншими світовими лідерами".

Вторгнення Росії взимку: що відомо

Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими.

Вона може спробувати затиснути Україну "в кільце", здійснивши наступ не лише зі своєї території, але і з Білорусі та окупованого Криму.